林襄在日本說出私密習慣 保養胸部靠兩招

林襄今日在日本舉行記者會，替首本日本寫真集《薰》造勢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣「啦啦隊女神」林襄今（9）於日本東京舉行記者會，紀念第一本日本寫真集《薰》即將於明日發行。林襄今天也同步舉辦簽書會，預計在晚上10點結束（台灣時間晚間9點），沒想到人潮洶湧，可見林襄在日本也擁有高人氣。

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林襄對自己的作品相當滿意，打出95高分。（翻攝自臉書）

離開樂天轉投入味全龍「小龍女」陣營的林襄，首次在日本發行寫真，林襄表示：「感謝日本的粉絲，這本寫真是我在台灣的第三部作品，是我做過最好的作品，我幫自己打95分」。先前林襄就已經透過社群平台發出幾張照片，讓粉絲們先睹為快，不過真的看到寫真集全貌，又讓人感覺風格相當輕柔，性感中不失甜美。

林襄寫真集《薰》明日開始在日本發售。（翻攝自臉書）

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林襄也透露自己很少喝酒，但這次的寫真集《薰》定調在「喝醉的我」，所以她就努力展現出不同於平日的另一面。在日本媒體的追問下，林襄說出平常鮮少提及的私密習慣，她說平日對胸部的護理主要是靠仰睡並且把手朝上，這樣就不會駝背。

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