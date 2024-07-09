晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林襄在日本說出私密習慣 保養胸部靠兩招

林襄今日在日本舉行記者會，替首本日本寫真集《薰》造勢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣「啦啦隊女神」林襄今（9）於日本東京舉行記者會，紀念第一本日本寫真集《薰》即將於明日發行。林襄今天也同步舉辦簽書會，預計在晚上10點結束（台灣時間晚間9點），沒想到人潮洶湧，可見林襄在日本也擁有高人氣。

相關新聞：林襄辣寫真在日一炮而紅  嘆單身沒人追：我有控制狂

林襄對自己的作品相當滿意，打出95高分。（翻攝自臉書）

離開樂天轉投入味全龍「小龍女」陣營的林襄，首次在日本發行寫真，林襄表示：「感謝日本的粉絲，這本寫真是我在台灣的第三部作品，是我做過最好的作品，我幫自己打95分」。先前林襄就已經透過社群平台發出幾張照片，讓粉絲們先睹為快，不過真的看到寫真集全貌，又讓人感覺風格相當輕柔，性感中不失甜美。

林襄寫真集《薰》明日開始在日本發售。（翻攝自臉書）

相關新聞：林襄寫真只用小花遮雪乳  超大膽性感照網友喊香

林襄也透露自己很少喝酒，但這次的寫真集《薰》定調在「喝醉的我」，所以她就努力展現出不同於平日的另一面。在日本媒體的追問下，林襄說出平常鮮少提及的私密習慣，她說平日對胸部的護理主要是靠仰睡並且把手朝上，這樣就不會駝背。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中