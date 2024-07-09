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歐陽靖提博愛座忍不住翻白眼 曝：3歲兒喊痛想坐

新醬對於博愛座充滿好奇心。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期「博愛座」話題不斷被討論，很多人對於該讓給「需要的人」還是「特定族群」有不同看法。藝人歐陽靖也分享自己的經驗，表示3歲的兒子「新醬」也對捷運上顏色不同的椅子很好奇，歐陽靖趕緊趁機給孩子機會教育。

歐陽靖發表對博愛座的看法。（翻攝自臉書）

歐陽靖帶新醬到台北，新醬發現捷運上博愛座椅子的顏色不一樣，所以歐陽靖就說：博愛座的意思就是如果有爺爺、奶奶、肚子裡有小baby的媽媽、抱著baby的人還有腳腳痛痛、生病病不舒服的人上車，新醬就要讓這些人坐這個座位。古靈精怪的新醬隨即問道：「小朋友可以坐嗎？」歐陽靖回答：「可以啊，但如果有腳腳痛痛的人上車，你要讓他坐。」聽聞此語，新醬低下頭找了半天，終於找到腿上有一個快要消失的瘀青，告訴歐陽靖：我腳腳痛痛！我可以坐。讓歐陽靖傻眼。

歐陽靖問新醬：「你有很痛嗎？痛到不能站嗎？」新醬瞬間演技大爆發，抱著膝蓋扭來扭去還喊著：「啊啊啊～好痛啊啊～」歐陽靖又好氣又好笑說，只能無言翻白眼了。她知道新醬已經了解博愛座的意思，未來也會讓坐給需要的人。

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