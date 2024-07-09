陳建寧知道嗎！詹雯婷認過去「單純的相信愛」 跌得頭破血流自招蠢

〔記者張釔泠／台北報導〕「Faye」詹雯婷遭前老闆陳建寧反控誣告一審獲判無罪，她將紛擾放一旁，近日為全新原創影集《塑膠花》作曲及演唱主題曲，她從劇情中為愛奮不顧身的公路愛情為起點，融合自己在大學時期對愛情的相信與執著心情，用搖滾曲風創作出《掠日》，描述女主角的倔強。

「Faye」詹雯婷。（亞神提供）

《塑膠花》劇情描述富家女嚴娜娜過著無聊且壓抑的生活，無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上金勤，開啟一場瘋狂冒險旅程。看過了劇本大綱後，Faye很有共鳴：「像是大學時代我對愛情的執著和相信。」當年的她著迷於搖滾樂團，每周關心著最新的Billboard（告示牌）排行榜，「Garbage、The Smashing Pumpkins都是我超愛的樂團。《塑膠花》是一個逃亡式的愛情故事，讓我直接想要寫一首2000年初那個年代的音樂。」

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「Faye」詹雯婷。（亞神提供）

Faye笑說，雖然現在已經過了為愛不顧一切的年少時期，但相信這股衝動還是有部分留在心中，「現在回頭看看以前的自己，有時候跌得頭破血流，有時覺得自己很蠢。」但她覺得當時那種「很單純的相信愛」其實是很難得的心境，「當然我不是鼓勵大家為愛不顧一切，但是我覺得不去算計，單純的去愛，在愛裡即使遍體麟傷卻又閃閃發亮的日子，就是我心中的『掠日』。」

「Faye」詹雯婷。（亞神提供）

《掠日》前奏以迷離幻漫的吉他搭配Faye的吟唱，也力邀在Radiohead樂團擔任打擊樂手的Clive Deamer合作，呈現磅礡大器的搖滾氣勢。《掠日》已從昨（8）日起在Hit Fm首播，今天正式於各音樂平台數位上架。

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