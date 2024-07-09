中國洞庭湖潰堤 苦苓激喊：心繫祖國藝人快捐款

衛星照曝光洞庭湖潰堤前後湖水大範圍漫溢災情狀況。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國面臨今年最嚴重洪災，湖南省洞庭湖一線堤防5日下午潰堤，潰堤寬度迅速擴大到226公尺，當局緊急撤離群眾，封堵決堤口，衛星照曝光潰堤前後湖水大範圍漫溢災情，知名作家苦苓今（9）日一早也高呼：「心繫祖國的台灣政客和藝人，還不趕快捐款救災？」

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綜合中國媒體報導，湖南華容縣團洲垸東洞庭湖大堤北段5日潰堤，潰堤後決口迅速擴大，6日中午已達226公尺，將近48平方公里被淹沒，平均水深約5公尺，當地將近6千名居民連夜撤離。

中國工程人員6日正緊急封堵潰堤口。（法新社）

一早苦苓揭密洞庭湖洪水面臨問題如下：

1、受災百姓控訴：完全沒有接到任何防洪或撤離通知。

2、洞庭湖堤防之前才花了800億人民幣加固，顯然無效。

3、用卡車載砂土直接開入湖中救災：卡車還未落水，車上砂土已全部灑出，不知為何要用那麼多卡車去「陪葬」？

4、上次潰堤共死亡14人，這次全面封鎖消息，完全沒有傷亡。

5、當局下令「限時」補回堤防，施工單位已坦承不可能。

6、連小粉紅也開始質疑：這是天災，但更是人禍！

最後苦苓也透過臉書發文公開向心繫祖國的台灣政客和藝人們喊話，「還不趕快捐款救災？」

根據中國陸地觀測衛星數據中心發布潰堤前後對比影像，畫面中土黃色區域即為決堤後洪水淹沒區域，最長處約13公里，最寬處約5公里。

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而中國當局指出，團洲垸潰口已開始進行封堵作業，截至7月7日零時已封堵34公尺左右，目前平均封堵進度為每小時約4公尺。

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