晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國洞庭湖潰堤 苦苓激喊：心繫祖國藝人快捐款

衛星照曝光洞庭湖潰堤前後湖水大範圍漫溢災情狀況。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國面臨今年最嚴重洪災，湖南省洞庭湖一線堤防5日下午潰堤，潰堤寬度迅速擴大到226公尺，當局緊急撤離群眾，封堵決堤口，衛星照曝光潰堤前後湖水大範圍漫溢災情，知名作家苦苓今（9）日一早也高呼：「心繫祖國的台灣政客和藝人，還不趕快捐款救災？」

相關新聞：中國洞庭湖潰堤擴大 第2道防線告急

綜合中國媒體報導，湖南華容縣團洲垸東洞庭湖大堤北段5日潰堤，潰堤後決口迅速擴大，6日中午已達226公尺，將近48平方公里被淹沒，平均水深約5公尺，當地將近6千名居民連夜撤離。

中國工程人員6日正緊急封堵潰堤口。（法新社）

一早苦苓揭密洞庭湖洪水面臨問題如下：

1、受災百姓控訴：完全沒有接到任何防洪或撤離通知。

2、洞庭湖堤防之前才花了800億人民幣加固，顯然無效。

3、用卡車載砂土直接開入湖中救災：卡車還未落水，車上砂土已全部灑出，不知為何要用那麼多卡車去「陪葬」？

4、上次潰堤共死亡14人，這次全面封鎖消息，完全沒有傷亡。

5、當局下令「限時」補回堤防，施工單位已坦承不可能。

6、連小粉紅也開始質疑：這是天災，但更是人禍！

最後苦苓也透過臉書發文公開向心繫祖國的台灣政客和藝人們喊話，「還不趕快捐款救災？」

根據中國陸地觀測衛星數據中心發布潰堤前後對比影像，畫面中土黃色區域即為決堤後洪水淹沒區域，最長處約13公里，最寬處約5公里。

相關新聞：中國政府失信於民！洪患受災縣市求救 網友冷嘲熱諷

而中國當局指出，團洲垸潰口已開始進行封堵作業，截至7月7日零時已封堵34公尺左右，目前平均封堵進度為每小時約4公尺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中