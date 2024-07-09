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象迷娘陳天仁離婚1年 被爆熱戀小6歲饒舌歌手

陳天仁離婚1年傳出有了新戀情。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「象迷娘」陳天仁擁有亮麗外型及姣好身材，口條流利的她經常受邀參加談話性節目，去年4月和男星周孝安結束2年婚姻，2人育有一女Kattie，卻擋不了陳天仁桃花運，今（9）日一早傳出她有了新戀情。

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據悉，陳天仁近來傳出與小6歲創作饒舌歌手Spark皇毅陷入熱戀，2人早在去年10月同遊美國，從彼此社群網站不約而同打卡拍照都雷同，早就開始秘密交往中。

陳天仁是五洲製藥廠長陳文榕的女兒，因在職棒賽事替兄弟象應援一炮而紅，有「象迷娘」稱號，她曾透露因為小時候爸媽經常吵架，一直到高中都有一種想法，「這個家讓我很害怕，我立志以後和男朋友穩交大學4年，畢業就工作，然後存錢一起買房買車、結婚生小孩」，始終認這想法很完美。

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而真的上高中，陳天仁談了第一次戀愛卻不順遂，且頻頻被劈腿，最後才心死放棄；後來陳天仁有了新想法：「這件沒有辦法靠自己就能實現，必須遇到有同樣想法的另一半才能實踐。」

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