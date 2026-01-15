節氣「大寒」到 4生肖職場稱霸運勢大翻轉

命理師姚本軍指出大寒「右弼星將發威」。（資料照，記者湯世名攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然已經進入2026年，不過農曆新年還沒降臨，因此，1月20日的「大寒」仍被乙巳年影響。命理師姚本軍指出乙巳年大寒「右弼星將發威」，生肖屬豬、羊、牛、狗的人，將會感受到事業運勢正在推動中。他進一步解釋，右弼星並非主導全局的關鍵星曜，而代表著外在資源，來自他人的支援漢體制內的協助力量，可以成為讓事情動起來的助力。

▲狗

在右弼星影響下，事業重心為「被管理、被指派」，也就代表能得到來自高層、主管、老闆青睞，進而被納入核心運作。

▲牛

屬牛的人事業發展與「合作關係」高度連動，需要透過搭檔、合夥人或關鍵人物的配合，事情才能順利推進。容易遇到願意實際協助的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至來自伴侶的支持。能否清楚分工、協調角色，將決定事業前進的速度與穩定度。

▲豬

大寒後事業變化明顯圍繞在「被需要、被看見」，右弼星帶來的並非突然的權力提升，而是被點名負責關鍵任務。

▲羊

同一時期，事業呈現「被安排、被調整」的走向，可能出現職務內容變動、專案重新分工，或上層對流程的介入更為頻繁。雖然事情變多、標準更明確，但只要按部就班執行，成果反而容易被肯定，屬於短期低調、長期打底的重要階段。

☆民俗說法僅供參考☆

