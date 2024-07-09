新婚汪小菲！Mandy收服「大S兒女的心」 繼母心聲全說了

Mandy（左起）新婚汪小菲後升格繼母，更成功收服了大S一對兒女的心。（組合照，翻攝自微博、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛離婚2年多以來剪不斷理還亂，如今情定台灣網紅「Mandy」馬筱梅，新婚的喜悅之情溢於言表。汪小菲梅開二度後夫唱婦隨，夫妻倆忙於擴大事業版圖，仍不忘寒暑假都會固定陪伴孩子出國。如今，Mandy順利成為汪太太，更成為孩子們的繼母，她也大方透露與繼子、繼女間的互動狀況。

汪小菲今年帶著愛女玥兒、愛子箖箖、Mandy以及母親張蘭同赴日本沖繩旅遊，期間Mandy爲樹立「好繼母」形象相當努力，當一家人在逛水族館時，手更是緊緊牽著小玥兒，或是一把摟著箖箖，時時刻刻把孩子們帶在身邊，避免他們走失之外，還透過聊天拉近彼此間的距離。

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Mandy（左）在逛海洋館時緊牽玥兒的手。（翻攝自微博）

Mandy（左）不時與玥兒聊天，讓彼此的關係更緊密。（翻攝自微博）

汪小菲一家近期結束假期返台，Mandy當天開心打卡在機上，可見一行人搭乘星宇航空的Snoopy專機，不僅登機證有Snoopy圖樣，還有特別小禮物。Mandy則開心透露說：「小朋友才有的史努比貼紙我也好想要，然後弟弟（箖箖）就把他的貼紙送給我！」舉動讓她感到窩心之外，也意味成功收服了繼子、繼女的心。

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