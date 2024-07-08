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宋仲基再婚一年半又當爸！網猜：知道雙宋離婚原因了

宋仲基（左）、宋慧喬離婚多年，仍有網友猜測原因。（翻攝自X、IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋仲基、宋慧喬2019年離婚後，宋仲基去年「雙喜臨門」，除了再婚凱蒂，又迎接兒子誕生，今（8）爆出將升格二寶爸，卻引來網友質疑，為何要一個生完又生一個，更有人猜測「似乎知道當初雙宋離婚的原因了」。

去年6月，宋仲基高調曬出兒子的小手手，宣布正式當爸，大方表示兒子的到來就是最大禮物；雖然這次妻子再度懷孕，宋仲基未對外發聲，不過網友紛紛猜測他內心肯定開心不已。

對於宋仲基再婚短短一年半，將再度迎接二寶誕生，網路討論聲浪不斷，有人說當初雙宋離婚，看來是一個想要幸福家庭，另一人想專注事業，也有人酸宋仲基為「低生育率」的當今社會貢獻不少，看來非常愛國。

還有粉絲天真表示「若雙宋當初2017年到現在，搞不好都有7個孩子了」，也有人回應「若是照顧家庭，搞不好就看不到喬妹的《黑暗榮耀》了」。

不過又有一說是，宋慧喬原本2018年拍完韓劇《男朋友》後，準備要生了，不料隔年爆出離婚，因此也有人瘋猜是因為金錢價值觀不同或其他原因。

無論如何，雙宋目前各自安好，宋仲基陪伴愛妻凱蒂身邊，夫妻倆進行胎教，宋慧喬則在忙拍新片《黑修女們》，有望明年上映。

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