吳怡霈日本單獨吃飯被上班族狂盯！ 帥尪AKIRA解答：很多限制思想

吳怡霈日前飛往日本度假。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳怡霈去年宣布與日籍老公AKIRA結婚，近期和老公回日本度假，不時會分享假期生活，今（8）透露日前在中午時去蕎麥麵店用餐時，一直被店內的男性顧客行注目禮，聽完另一半解釋後，不禁感嘆「日本社會真的有多限制思想」。

吳怡霈（右）去年與日籍老公AKIRA結婚。（翻攝自IG）

吳怡霈在Threads表示，日前中午去蕎麥麵店用餐，剛好遇到上班族的用餐時間，當時店內擠滿30幾位顧客，並且都是男性「只有我一個女生」，導致在用餐過程中一直被行注目禮，甚至還有人用驚訝的眼神盯著她，詢問老公為何店內都沒有女性顧客，老公回應「因為外面排隊的全部都是男性，女生不敢進來吧」。

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吳怡霈聽完後不禁直呼「吃個飯還有不敢進的店？會不會太辛苦」，同時也提到自己觀察到，這些男性上族都飛快的解決眼前的餐點，只有她在悠哉地享用懷石料理，讓吳怡霈鬆了一口氣表示「可能因為我沒有生活在日本，所以活得如此自由自在」。

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