潔哥攬鏡自憐「變老又變醜」 女兒短短12字暖入心扉

潔哥感嘆自己沒有當年的年輕美貌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「潔哥」李秉潔個性豪爽、率直，受到許多網友喜愛。她目前育有一名3歲女兒，今（8）潔哥在社群發文，表示自己照鏡的時候突然感覺好像外貌上變老又變滄桑，不像以前那樣漂亮讓她覺得很沮喪，但女兒卻只有簡單一句話化解她所有心結，讓潔哥大呼：太暖了。

潔哥覺得現在的自己又老又滄桑。（翻攝自臉書）

潔哥說，事情發生在家裡，當時她看著鏡中的自己，覺得自己看起來「好滄桑、好醜」，因為外貌上的變化，她也覺得心情也跟著變差。潔哥對著鏡子裡的自己說話時，女兒意外聽到她講的話，當下霸氣搶走鏡子，且堅定對潔哥說：「媽媽才不醜，媽媽是最漂亮的！！！」就是這短短12字，一掃潔哥陰霾，同時感到溫暖與感動。

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潔哥分享這件事情的時候，特別寫著：「突然被自己的女兒療癒了」。貼文曝光後，也有網友感同身受回應：「對每個孩子而言，媽媽都是最漂亮的」。

潔哥還原自己跟女兒的對話。（翻攝自Threads）

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