晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潔哥攬鏡自憐「變老又變醜」 女兒短短12字暖入心扉

潔哥感嘆自己沒有當年的年輕美貌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「潔哥」李秉潔個性豪爽、率直，受到許多網友喜愛。她目前育有一名3歲女兒，今（8）潔哥在社群發文，表示自己照鏡的時候突然感覺好像外貌上變老又變滄桑，不像以前那樣漂亮讓她覺得很沮喪，但女兒卻只有簡單一句話化解她所有心結，讓潔哥大呼：太暖了。

潔哥覺得現在的自己又老又滄桑。（翻攝自臉書）

潔哥說，事情發生在家裡，當時她看著鏡中的自己，覺得自己看起來「好滄桑、好醜」，因為外貌上的變化，她也覺得心情也跟著變差。潔哥對著鏡子裡的自己說話時，女兒意外聽到她講的話，當下霸氣搶走鏡子，且堅定對潔哥說：「媽媽才不醜，媽媽是最漂亮的！！！」就是這短短12字，一掃潔哥陰霾，同時感到溫暖與感動。

潔哥分享這件事情的時候，特別寫著：「突然被自己的女兒療癒了」。貼文曝光後，也有網友感同身受回應：「對每個孩子而言，媽媽都是最漂亮的」。

潔哥還原自己跟女兒的對話。（翻攝自Threads）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中