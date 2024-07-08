江坤俊爆出軌護理師！主持節目照常播出 搭檔「這女星」畫面曝光

江坤俊（左）爆婚內出軌，最新節目他仍出現其中，並與女主持人韋汝（右）搭檔。（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕醫生江坤俊被爆婚內出軌護理師，近年上遍各大醫療節目的他，出事前固定主持《健康2.0》節目，怎料，上週三爆發偷吃醜聞後，上週六日播出的節目仍是他主持，掀起網友一片譁然。

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前陣子傳出江坤俊婚內出軌護理師，沒想到，他所固定主持的節目《健康2.0》，在上週六日所播出的內容中，依舊是江坤俊主持，並且搭檔女星韋汝，主持的過程中，江坤俊醫師神情泰然自若，並沒有發生任何事情的感覺。

有網友認為，沒有江坤俊主持的節目就不看了。（翻攝自江坤俊醫師臉書）

而該節目播出後，有網友們替江坤俊醫師說話：「江醫師要是被換掉，我就不看了，沒人沒事看醫療節目的！」也有網友替該節目組說話，認為節目為先前就預錄好的存檔，應該不是醫師爆出醜聞後，仍繼續拍攝主持的。

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