哪位甜心主播好厲害？ 嚐鮮挑戰24小時無人泡麵店

這位甜心主播專心在無人泡麵店煮泡麵，所以頭沒轉過來，怎麼這樣厲害勇敢嚐鮮。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕科技日新月異，許多餐廳、商店現在都採無人化設計，除了有自助洗衣店、夾娃娃機店外，近來更有自助式無人泡麵店，據說已在台灣掀起一陣熱潮。

太專心煮泡麵的主播，就是華舜嘉啦！（翻攝自華舜嘉臉書）

根據嚐鮮者透露，自助式無人泡麵店除了各式各樣泡麵是基本配備，更有諸多配料供顧客挑選，有網友好奇這樣自己煮、沒服務、沒氣氛的餐廳，瞄準客群到底是誰？沒想到，三立新聞台甜心主播華舜嘉，就被吸引親臨朝聖。

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她展示煮好泡麵成果，有許多蔥花呢！（翻攝自華舜嘉臉書）

華舜嘉昨在臉書開心吐露，最近24小時無人泡麵有點紅，所以就到住家附近的店面光顧，她的心得是：「不便宜，真的可以自己家裡煮，但若不想洗碗，或學生族家裡沒有冰箱放食材，那還是可以嚐鮮一下。」

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