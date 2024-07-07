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李多慧是附中人？ 制服萌炸熱舞狂搖：最正學姐

李多慧穿上學生制服熱舞。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國「啦啦隊女神」李多慧在台灣擁有高人氣，她爽朗的個性和精湛舞技也圈粉無數。她加入「小龍女」之後也宣布在台灣定居，經常和粉絲互動的她，最近除了勤學中文之外，也在社群發布了一段穿著學生制服的熱舞影片，只見她胸前有「附中」校徽，背景音樂更是動感的〈Supernatural〉，李多慧甚至解開上衣扣子，讓粉絲全都瘋了！

李多慧性感身材搭配純真的外表，充滿反差感。（翻攝自IG）

影片一出，李多慧立刻被封上「最正學姐」名號。這則影片是李多慧昨（6）日發布，她穿著繡有「附中」的白襯衫搭配深藍色百褶裙，熱情滿滿跳著怪物女團NewJeans的新歌，每個舉手投足都充滿了動感魅力。影片最後，香汗淋漓的李多慧甚至解開鈕扣，脫下白襯衫露出裡頭內搭的細肩帶背心，S曲線和凹凸有致的身材完全展露在面前。

相關新聞：職棒啦啦隊比女團夯？ 網友突破盲點點出「曝光度」是關鍵

新片上架粉絲集體發瘋，因為李多慧的性感和學生制服打造出滿滿的反差萌，加上熱舞催情，最後又性感解扣，粉絲通通都大喊：「暈死了」。

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