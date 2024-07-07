黃宏軒、涂善存一日店長賣票！影迷凌晨1點半奪頭香：我怕睡過頭

黃宏軒（左起）、林映彤、席維倫、涂善存合體參加一日店長活動。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《我想和你在一起》今（7日）舉行一日店長售票活動，主演林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫現身分享上映後跑影廳宣傳的趣事，並化身一日店長為電影售票，現場前50位幸運影迷享有與主演Hi-Touch擊掌的特別福利，搶頭香的影迷透露怕睡過頭凌晨一點半就來排隊。

林映彤（左起）、黃宏軒、涂善存、席惟倫與影迷擊掌。（記者潘少棠攝）

《我想和你在一起》正式上映後，許多觀眾深受初戀情懷的觸動，有不少人紅著眼眶走出影廳。女性觀眾在映前提問，看完電影後是不是就可以脫單？反應快的黃宏軒笑答：「那可能要多看幾次才行。」有粉絲透露已經第10刷，完全是被林映彤的演技吸引，「因為好看的電影我會很多刷」。還有媽媽帶著兒子一起看片，兒子大方主動要求與涂善存、席惟倫合影。4位主演的親友團也不斷響應包場，黃宏軒直呼：「去親友場的映後感覺超緊張，話都快講不好了。」林映彤更直接在親友包場上爆哭，「很像在繳成績單。」

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黃宏軒（左起）、林映彤、席維倫、涂善存一出現就吸引鎂光燈注意。（記者潘少棠攝）

電影出品人之一的寬魚國際邱瓈寬（寬姐）昨（6）晚帶著炬輪技藝發展協會小可樂果劇團的成員們一起包場看電影，4位主演與孩子們映後一起交流演戲心得，氣氛相當溫馨感人。此外，涂善存遠從香港、馬來西亞、南台灣的粉絲集結包場，映後不但以電影中「交換券」的環節作為互動內容，香港粉絲還手工特製編織玫瑰送給演員們做應援，非常用心。影廳宣傳的空檔，4人即興到信義區踩街，與街頭藝人一起合唱《突然好想你》，吸引大批粉絲與民眾圍觀，席惟倫表示是非常有趣的新鮮體驗。

《我想和你在一起》卡司陣容堅強，今天釋出最新幕後花絮「巨星篇」，可看見電影中集結王彩樺、湯志偉、鄭人碩、魏蔓、吳子霏、陳熙之等實力派演員。王彩樺與湯志偉飾演林映彤的父母，拍攝過程中經常一搭一唱，讓現場笑料不斷。金獎影帝鄭人碩一改銀幕霸氣形象，演出個性有點唯唯諾諾的音樂老師，他透露：「我小時候學過鋼琴、小提琴，沒想到成為演員後第一次演老師，就是演一位有點特別的音樂老師。」魏蔓與吳子霏也不約而同詮釋與過往不同面向的角色，令影迷期待。

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