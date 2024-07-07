Highlight首登高雄！斗俊大喊「SO BEAST」台粉感動哭了

HIGHLIGHT的尹斗俊（左起）、孫東雲、李起光、梁耀燮拿著玫瑰花，坐在階梯上獻唱。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團Highlight在週末前進高流開唱，兩場共吸引8000人共襄盛舉，由於這是他們拿回舊團名「BEAST」商標使用權首次來台，更獻唱多首BEAST時期的夯曲，4人更大喊「SO BEAST」打招呼，讓全場粉絲相當感動。

HIGHLIGHT尹斗俊。（希林國際提供）

首次到港都演出，主唱梁耀燮嘴甜誇粉絲是高雄最美的風景，「我們都是第一次來高雄，會有很多好奇的地方嘛，昨天（5日）在一起吃飯時我就問說高雄最漂亮的是什麼，孫東雲立刻回『明天就會見到啦』，我現在就站在高雄最美麗的風景前」，掀起全場歡呼聲。

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HIGHLIGHT梁耀燮。（希林國際提供）

對於眾多粉絲在小港機場接機，李起光、孫東雲都覺得非常幸福，且感受到粉絲滿滿的愛意，梁耀燮也直誇粉絲好像不用翻譯就能聽懂韓文，並趁機告白：「那這個也聽得懂吧？大家我愛你，你們很漂亮！」

此次來台，4人也大秀中文能力，梁耀燮搶頭香先說中文，表示「畢竟我去年來了2次，還有一次是個人演唱會，語言方面更精通一點吧」、「高雄真美，大家更美」。李起光則是提醒粉絲「有點長，不知道大家聽不聽得懂」，在他說出「會成為很棒的一天」時，似乎真的滿多人都沒聽懂前3個字，最後是在粉絲幫忙調整之下，才終於說得標準。

HIGHLIGHT的李起光伸長手與觀眾席的粉絲比愛心。（希林國際提供）

他們一連獻唱新歌《Switch On》、《Privacy》等Highlight時期歌曲，當然也沒有忘記以BEAST的身分為台粉演出，表演《Bad Girl》、《Shadow》、《Shock》、《Fiction》等BEAST時期的經典歌曲，隊長尹斗俊暌違7年高喊「SO BEAST」，眾人接著自我介紹「大家好，我們是BEAST」後，讓現場粉絲從Light（Highlight粉絲名）變回了 B2UTY（BEAST粉絲名）相當感動，尹斗俊也感謝大家的等待。

HIGHLIGHT李起光。（希林國際提供）

梁耀燮回憶起2009年出道隔年就來台灣開唱，「當時就有很多人來，粉絲熱情迎接的模樣至今留在我心中」，其中最難忘的是「排字應援」，更搞笑尋找當年吹哨子要大家翻面的人是否有到場。孫東雲則說第一次在台灣辦演唱會，表演的第一首歌就是《Good luck》，尹斗俊嘴甜表示台粉都很漂亮，所以歌曲《Beautiful》最適合粉絲們。

HIGHLIGHT孫東雲。（希林國際提供）

活動尾聲，孫東雲感恩地說：「BEAST當年第一場台灣演出，也是我們第一次到海外，記得那時候是在一個紅色椅子的場地，那個回憶一直留在我們心中，相信這次的高雄演出，也會久留在我心裡」，尹斗俊則提到，現場氣氛熱烈到讓他以為是在首爾場，「每首歌都能大聲應援跟合唱」。

不過尹斗俊發現台下男粉不少，當場要男粉們尖叫，沒想到聲音超大，但他們依舊不太相信，還驚訝地用英文問「是Light（官方粉絲名）？還是Light的boyfriend（男友）還是husband（老公）？」最後，他們特別獻上2次安可，為演出劃下完美句點。

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