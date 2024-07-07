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娛樂 最新消息

恭喜！《刺心切骨》揚威捷克影展 劉慧伶抱走最佳導演獎

《刺心切骨》導演劉慧伶拍攝擊劍主題的華語電影，首映迴響熱烈（FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕新加坡新銳女導劉慧伶首部劇情長片《刺心切骨》集結台灣、新加坡、波蘭合製，找來曹佑寧、劉修甫、丁寧主演，該片在捷克卡羅維瓦利國際影展世界首映，更傳來好消息，劉慧伶首次執導就勇奪「最佳導演獎」！

劉慧伶感動說：「光是入選已是一種榮幸，我沒有想過能夠得獎，更別說是最佳導演獎。」開心能和在觀眾席的家人一起分享美好時刻。

《刺心切骨》導演劉慧伶拍攝擊劍主題的華語電影，首映迴響熱烈（FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

《刺心切骨》是今年捷克卡羅維瓦利國際影展舞競賽唯一的華語入選片，自2015年開始發展劇本，結合導演本身與自閉症哥哥的成長經歷，飾演擊劍選手的曹佑寧和劉修甫更集訓九個月，只為忠實還原比賽時的激烈競爭氛圍。

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