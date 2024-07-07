李李仁奪男配角被罵「靠X」 陶晶瑩深夜急道歉

李李仁以電影《周處除三害》在第26屆台北電影節拿下最佳男配角。（記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕第26屆台北電影節6日晚間舉行頒獎典禮，李李仁以《周處除三害》奪下最佳男配角，一到後台媒體受訪，哽咽表示想立刻打電話給老婆，哪知接通後，陶晶瑩卻罵了「靠X喔」，對此，她在凌晨也趕緊發文道歉。

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今（7）日凌晨2時左右，陶晶瑩急忙在臉書發文致歉並解釋說，老公李李仁得北影金獎座時，她正在遛狗撿黃金，「他當著全體記者面跟我視訊時，因為我是大素顏，所以混亂中喊了一聲靠背，真是不好意思。」

李李仁昨晚拿下北影金獎座時，老婆陶晶瑩正在遛狗撿黃金。（翻攝自陶晶瑩臉書）

接著陶晶瑩誇讚李李仁是很好的演員，「謝謝一路上給他機會的貴人，謝謝一路上相信他的恩人，他都有全力以赴、好好珍惜。」

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李李仁演活《周處除三害》追捕陳桂林的刑警「陳灰」，一舉奪下最佳男配角獎，拿獎後他到後台接受受訪，表示最想做的就是打電話給老婆。

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