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娛樂 最新消息

超甜蜜！嚴正嵐產後復出 收老公「百萬休旅車」當禮物

嚴正嵐（右）戲裡很感謝楊麗音的救命之恩。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴正嵐、姚淳耀與楊麗音在《我的意外室友》中迫不得已「同居」，生活習慣差異讓彼此怨聲載道，不過楊麗音戲裡其實是個刀子嘴豆腐心的好房東，將腹痛難耐的嚴正嵐送醫急救，讓她感動地買了精品蛋黃酥報答楊麗音的救命之恩。談到自己收過最貴重的禮物。剛剛產後復出的嚴正嵐，收到老公送的百萬休旅車代步。

當年在長輩介紹之下進入葉青歌仔戲團的楊麗音，並獲得一個角色，長輩擔心她沒有行頭低人一等，因此就把自己衣服上的水鑽拆下來幫她做一枝珠花，讓楊麗音收藏至今。戲外穩定交往藝術家男友的百白，則是在伴侶生日時招待對方去兩人都很喜歡的國家度假，體驗當地的生活文化、美食、音樂、美景、人文等等，讓對方說那次的旅行可以記得一輩子。

蔡昌憲（左）和張寗戲裡因故積欠大筆債務，面臨金錢與婚姻危機。（公視台語台提供）

在下集預告中，與嚴正嵐飾演兄妹的蔡昌憲，因故積欠大筆債務，面臨金錢與婚姻危機。嚴正嵐表示和「大哥、大嫂」蔡昌憲、張寗都會在拍攝現場聊小孩經，蔡昌憲還曾經送她自創品牌的水餃，真的非常好吃。她透露因為蔡昌憲跟自己的親生哥哥有點像，他們也有在別的作品合作過，所以覺得很親切、聊起天來也很自在。

經營副業有成的蔡昌憲指出，自己投資的秘訣就是多認識各行各業的朋友、多聊天，就能多瞭解市場，再從自己有興趣的領域入手。飾演蔡昌憲另一半的張甯則偏向保守型投資，她坦言會買一些外幣儲蓄型保單，因為目前沒有風險太高的投資，所以投資時不太會問另一半意見，她母愛十足地說：「目前最大的投資就是我兒子。」《我的意外室友》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視播出。

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