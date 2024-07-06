歐陽妮妮氣炸了！持續被抨擊臭臉沒禮貌 不忍回嗆18字

歐陽妮妮回應密室逃脫爆料，仍遭批評沒禮貌。（翻攝自歐陽妮妮IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代歐陽妮妮近日遭踢爆，過往玩密室逃脫耍大牌，更遭店員痛批她「是超級沒有社會化的公主大小姐」，對此，妮妮本人昨（5）日委屈巴巴發聲回應，「憑什麼遇到不合理的事情，身為公眾人物就不能有自己的情緒？」有人相當心疼她，但也有少部分網友持續批評沒禮貌，歐陽妮妮不忍再發聲18字回應。

歐陽妮妮遭控訴是超機車客人，不僅翻白眼，還臭臉滑手機，為此，她昨（5）日發文澄清，提及當時自費參加活動，直言店員態度並沒有很好，「我們有付錢玩，都不應該硬性規定要發文打卡才能獲得求救。」她坦承當下臉確實很臭，但公眾人物也可以表達自己的情緒。

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歐陽妮妮18字超嗆回應酸民。（翻攝自歐陽妮妮Threads）

針對歐陽妮妮的說詞，一部分人認為密室逃脫的店員發文不妥，「維護客人隱私是很基本的職業道德！」、「顧客沒有選擇權說不配合打卡就要道德審判嗎？」另一派網友則持續攻擊妮妮「沒禮貌就沒禮貌」，對此，釣出本人18字直球回擊：「祝你遇到不合理的對待也要對人好有禮貌。」

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