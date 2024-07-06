晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

歐陽妮妮氣炸了！持續被抨擊臭臉沒禮貌 不忍回嗆18字

歐陽妮妮回應密室逃脫爆料，仍遭批評沒禮貌。（翻攝自歐陽妮妮IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代歐陽妮妮近日遭踢爆，過往玩密室逃脫耍大牌，更遭店員痛批她「是超級沒有社會化的公主大小姐」，對此，妮妮本人昨（5）日委屈巴巴發聲回應，「憑什麼遇到不合理的事情，身為公眾人物就不能有自己的情緒？」有人相當心疼她，但也有少部分網友持續批評沒禮貌，歐陽妮妮不忍再發聲18字回應。

歐陽妮妮遭控訴是超機車客人，不僅翻白眼，還臭臉滑手機，為此，她昨（5）日發文澄清，提及當時自費參加活動，直言店員態度並沒有很好，「我們有付錢玩，都不應該硬性規定要發文打卡才能獲得求救。」她坦承當下臉確實很臭，但公眾人物也可以表達自己的情緒。

歐陽妮妮18字超嗆回應酸民。（翻攝自歐陽妮妮Threads）

針對歐陽妮妮的說詞，一部分人認為密室逃脫的店員發文不妥，「維護客人隱私是很基本的職業道德！」、「顧客沒有選擇權說不配合打卡就要道德審判嗎？」另一派網友則持續攻擊妮妮「沒禮貌就沒禮貌」，對此，釣出本人18字直球回擊：「祝你遇到不合理的對待也要對人好有禮貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中