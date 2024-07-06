晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

中國小紅書爆「裁員潮」！ 內部透露3成員工恐失業

中國社群平台「小紅書」驚傳裁員潮。（彭博社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中國版IG」小紅書養成不少新一代網紅，深受年輕族群喜愛，未料小紅書將展開小幅度的裁員，傳出績效3.5以下淪為目標，預計共有3成員工遭殃。目前官方尚未出面回應，但不少內部員工先後透露此事正在進行中。

中國媒體報導，小紅書這一輪裁員計畫，出現在618購物節後，主要鎖定在績效在「3.5-」以下的員工，包含「3.5-」和「3.25」，該部分員工約佔員工總數的30%。有一名離職內部員工透露，一般在小紅書工作的員工，平均待半年就會離職，工作兩年以上的人能被稱為「活化石」，「像這樣高離職率的背後，是公司頻繁的組織架構調整和戰略方向搖擺不定。」

另有一名內部員工透露，內部有流傳一種說法稱，「新高層對目前小紅書人效比並不滿意，認為小紅書的人效比只能達到拼多多的一半。」事實上，小紅書在2022年才傳出大規模裁員，當時不少人上午被通知、下午就得辦離職。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中