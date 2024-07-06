中國小紅書爆「裁員潮」！ 內部透露3成員工恐失業

中國社群平台「小紅書」驚傳裁員潮。（彭博社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中國版IG」小紅書養成不少新一代網紅，深受年輕族群喜愛，未料小紅書將展開小幅度的裁員，傳出績效3.5以下淪為目標，預計共有3成員工遭殃。目前官方尚未出面回應，但不少內部員工先後透露此事正在進行中。

中國媒體報導，小紅書這一輪裁員計畫，出現在618購物節後，主要鎖定在績效在「3.5-」以下的員工，包含「3.5-」和「3.25」，該部分員工約佔員工總數的30%。有一名離職內部員工透露，一般在小紅書工作的員工，平均待半年就會離職，工作兩年以上的人能被稱為「活化石」，「像這樣高離職率的背後，是公司頻繁的組織架構調整和戰略方向搖擺不定。」

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另有一名內部員工透露，內部有流傳一種說法稱，「新高層對目前小紅書人效比並不滿意，認為小紅書的人效比只能達到拼多多的一半。」事實上，小紅書在2022年才傳出大規模裁員，當時不少人上午被通知、下午就得辦離職。

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