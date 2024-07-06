秦楊曝有肺腺癌前兆！「肺部長4結節」露面鬆口近況擬住院

秦楊透露肺部長了4個結節。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕54歲資深藝人秦楊靠著電視劇《台灣霹靂火》劉文聰一角走紅，這幾年逐漸淡出螢光幕前，日前才曾透露受到頸椎長骨刺之苦，今（6）日他集結演藝圈好友拍攝反詐騙公益影集，透露最新近況，坦言肺部長了結節，在拍攝告一段落後打算住院檢查。

秦楊受頸椎骨刺影響常會雙手痠麻，今也透露有3節頸椎出問題，如今肺部也有狀況，4年半前檢查出有一顆0.2公分的小結節，如今持續長到0.5公分，還長出了其他3顆，「我這幾年都有靠吃中藥壓制住，醫生說如果長超過0.8公分就會變成肺腺癌初期。」感慨自己已經戒菸21年，沒想到結節還是繼續長，可能也和空氣糟糕有影響。

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秦楊集結盛竹如、王滿嬌、製作人林銀村、那維勳、馬國畢、周婷婷、維尼等人拍攝反詐騙公益影片《麥鈎騙啦》，從規劃籌備3個禮拜，花2天拍攝，秦楊表示，之後會辦一場大型的首映會，圓滿結束後7月底就會住院檢查，經醫生評估可能也會開刀，聽聞汪建民罹肺腺癌4期，他也面露震驚直呼：「怎麼比我還快！」不過他對身體狀況有信心，喊話要趕快好起來，還要構思第二部反詐影片。

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