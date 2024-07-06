金秀賢、金智媛「又穿情侶裝」！網瘋猜：兩人共用衣櫃

金秀賢（左）這次抵台，和上回金智媛來台的穿衣風格很相似。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金智媛這對《淚之女王》CP，從戲劇播畢後，網友不斷敲碗兩人「在一起」；金秀賢昨天為見面會抵台，金智媛今天則動身前往日本，粉絲發現兩人穿搭有驚人相似，笑稱「夫妻倆」是否共用衣櫃。

金秀賢飾演的「白賢祐」成為今年上半年韓劇最紅的角色名，他昨天的「機場時尚」是穿著牛仔褲搭配白T恤，外面搭了一件黑色外套，除了和金智媛上回來台的穿著有超高相似度，金智媛今內搭的圓領T恤，也被韓媒拿來比較。

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網友發現金秀賢（左）和金智媛都喜歡穿圓領T恤。（翻攝自Dispatch）

網友對兩人穿衣風格都很像感到津津樂道，打趣稱他們是「T恤CP」、「背心CP」，要求兩人趕快宣布交往，另外也有人開玩笑說金秀賢幼稚，總是愛學「老婆」金智媛的打扮，非常調皮。

金秀賢從宣布舉辦見面會以來，引爆粉絲期待，今晚他會在林口體育館和台粉互動，有粉絲發文希望能聽他唱台語歌，還有人搞笑說「昨晚夢到和金秀賢談戀愛」，更有人一早訂了好多個鬧鐘鈴聲，就怕北上見偶像耽誤時程，足見金秀賢的驚人魅力。

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