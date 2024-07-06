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娛樂 最新消息

話題發酵超展開！看《破浪男女》竟成最新約炮代號

《破浪男女》劉主平（左）、吳慷仁對戲連手上道具都暗藏線索。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕破尺度台片《破浪男女》上映後引起不少討論，由於電影以描繪約炮圈現象為背景，在幾個交友軟體和社群上，有網友以「約看《破浪男女》」為由，進而想要進一步約炮的暗示。讓先看該片再約炮，彷彿成為一種儀式，電影劇情和現實互相呼應的狀況更是格外有趣。

不少觀眾看完電影後發現，電影值得討論的不只是電影的大膽尺度、影帝吳慷仁的三點全露，電影隱喻四處可見，情愛關係與性的交纏，都是觀眾看完的焦點話題。其中，由劉主平飾演的警察小綠的真實身分是什麼，有人用一般女性角色入手，已有很多值得分析。有人又從她會夢遺，嫌棄自己腳大，「上輩子」的記憶等線索，討論她「可能不是普通的女孩」。

《破浪男女》劉主平演出大獲讚賞。（双喜提供）

導演楊雅喆也在最新花絮說明小綠的身分，指出該片故事源頭就是從她會夢遺開始，「她的夢遺和夢有關係，她的夢也和性有關係，所以片中還有解夢人去解析小綠。」

而小綠在片中的姓名、從身上掉出來的東西和如夢似真的畫面中看到的影像，還有一直到達不了『南天門』（片中指高潮狀態），都是他精心設計，還留下大量線索和寓意，有待觀眾進戲院一探究竟。《破浪男女》全台上映中。

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