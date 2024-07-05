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娛樂 最新消息

白潤音猛虧「心智年齡跟我差不多」 仔仔挖坑給自己跳後悔了

2024台北電影節台北電影獎入圍酒會，白潤音、仔仔（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2024年第26屆台北電影獎今（5）日舉行入圍酒會，入圍最佳男主角的「仔仔」周渝民和白潤音一同受訪，兩人先前才剛合作影集《我們與惡的距離2》，受訪時互相吐槽，白潤音猛虧仔仔「心智年齡跟我差不多」，被提醒他是男神，仔仔當場說「那些都是浮雲！」

仔仔笑說終於把白潤音的臉跟名字搭在一起，「我平常都刷臉的，他長超快的」，白潤音則爆料拍攝時仔仔跟他說「你知道，上面的空氣比較棒」，仔仔趕緊說「我對你很好好不好，我還教你怎麼長高！」被指抽高的白潤音透露現在傍晚就去打球，但才兩三個月而已，笑說「我希望可以跟仔哥呼吸同樣的空氣！」

2024台北電影節台北電影獎入圍酒會，白潤音（記者王文麟攝）

對於入圍北影影帝，仔仔說是第一次入圍電影獎項，「可能20多歲時入圍金鐘獎感覺很開心，但現在感覺比較平淡，不會想影響自己的生活」，他說希望白潤音拿獎，「但我沒看過（《老狐狸》），感覺一昧的瞎挺你！但就是覺得應該給表現寬度好一點的演員。」

白潤音也分析入圍每個人的優點，「喜翔哥是喜劇之神，我年紀很小就跟他合作過，他整個就是氣場很強的前輩，是氣場製造機；銘忠哥（李銘忠）可以駕馭各種類型的角色；小天從看《艋舺》就被他圈粉，看《周處》又再度圈粉，仔哥，就是仔哥嘛！顏值跟身高都很好，外表就贏對方了！」

2024台北電影節台北電影獎入圍酒會，仔仔（記者王文麟攝）

仔仔則稱讚白潤音「年輕、可塑性比我們更大」，他說希望他不要被某種角色綁住，可以開拓他的戲路，更勉勵他「將來也要為了台灣的影視負起責任，現在開始要學會好好的講話。」

由於白潤音形容仔仔跟他什麼網路哏都聊得起來，「感覺年紀跟我一樣，我當他是friend（朋友）」，被提醒仔仔是男神，仔仔趕緊說「那些是浮雲」，白潤音被問到《流星花園》直言「有聽過！」讓仔仔再問「那你想到我會想到哪部戲？」沒想到白潤音竟說「是一片空白」，仔仔當場尷尬笑說「天啊！我挖坑給自己跳！」

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