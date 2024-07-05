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娛樂 最新消息

緬懷寶島歌王文夏！三代導演齊聚一堂

台灣優質生命協會舉辦3場公益包場《夏日的文化洋行》。（台灣優質生命協會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣優質生命協會6月分舉辦3場公益包場《夏日的文化洋行》，匯聚了三代導演－林福地、朱延平、洪榮良，共同回顧國寶級歌王文夏的傳奇人生和對台灣音樂文化的深遠貢獻。

洪榮良導演。（台灣優質生命協會提供）

洪榮良導演表示，文夏生前委託他拍攝這部紀錄片，希望透過鏡頭捕捉他對音樂的熱愛和傳承本土文化的志向，能與各位在此共享他的音樂熱忱深感榮幸，朱延平導演則強調文夏老師對於台灣文化的影響，透過歌聲傳遞出台灣的美好與堅韌，讓世界看見台灣的獨特與魅力。

林福地導演。（台灣優質生命協會提供）

林福地導演也分享了他與文夏老師的美好回憶：「文夏老師不僅是一位偉大的音樂家，對於推廣台灣的地方文化亦不遺餘力。他用自己的方式影響著每一代人，讓台灣的聲音走向國際。他的遺志和音樂，將會是我們永遠的寶貴財富。」

朱延平導演。（台灣優質生命協會提供）

已故國寶歌王文夏因透過AI技術的應用，在總統就職國宴中登台，再次掀起網友熱議，《夏日的文化洋行》更深入探討文夏的內心世界，感受他的熱情、堅持和創造力，更將深入了解他的生活，以及那段傳奇浪漫的師生戀婚姻，這不僅僅是一部紀錄片，更是一段台灣音樂的傳奇，感人肺腑的故事。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如感慨地分享道：「過去17年間，我們走訪了超過200家長照機構，發現許多長輩都非常喜愛文夏老師的歌曲，這些膾炙人口的歌曲常伴隨他們度過愉快的午後時光。非常感謝洪榮良導演製作這部精彩的紀錄片，如此一來，長輩們得以再度品味那些經典歌曲。」

此外，更有眾多藝人朋友蒞臨支持，劉福助、向娃、楊貴媚、紀麗如、陳凱倫、林松義、施心慧、唐玲、藝鴒、余政鴻、熊霓…等。文香也特地到場感謝大家出席：「謝謝大家對文夏老師的愛戴與鼓勵，希望這部紀錄片能夠將文夏老師的音樂貢獻與作品，一直傳承下去」。

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