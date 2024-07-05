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娛樂 最新消息

胡歌《繁花》為唐嫣挨耳光 親揭拍攝祕辛：非常累

胡歌在《繁花》感情走向引起關注。（澤東電影、MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡歌在王家衛執導的電視劇《繁花》偶遇杜鵑，勾起了心中的回憶與情感，他提出讓初戀擔任自己公司在香港的代表，但杜鵑婉拒了，並說：「就當沒見過吧。」這一情節透過溫兆倫的夯曲《隨緣》配樂，讓觀眾充滿無限感慨。

馬伊琍在《繁花》連換六套服展。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》馬伊琍（前）表示導演王家衛拍出了她最美的樣子。（澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍劇中由服務生變女強人，從日本回到上海，一連換了六套服裝，堪稱是上海最美女人之一，她受訪曾說導演王家衛拍出了她最美的樣子，而這也是她繼《我的前半生》後再受矚目的角色，馬伊琍透露：「在玲子身上，我能看到上海女性身上很閃光的東西，能屈能伸，也很注重情義。」而劇中，玲子回到上海，寶總圓了玲子的夢，替她開了一家夜東京，兩人從相識到相知，再到相熟，情感難以言明，讓觀眾關心寶總最後情歸何處。

《繁花》辛芷蕾與女性主演之間的相互扶持也是看點。（澤東電影、MyVideo提供）

唐嫣（右）拍攝《繁花》經常拍到力氣用盡。（澤東電影、MyVideo提供）

胡歌劇中為調停唐嫣飾演的汪小姐與老闆娘盧美琳的矛盾，甘願挨了一記耳光，這個名場面將寶總的無奈和汪小姐的心疼表現得淋漓盡致，胡歌細膩的表演中展現了角色的深情與執著，唐嫣則展現了角色的堅強與脆弱，以及淚水和堅定。

唐嫣在《繁花》展現了角色的堅強與脆弱。（澤東電影、MyVideo提供）

胡歌曾表示，這場戲的精彩不僅在耳光本身，更在於每一個演員在耳光之後的反應。他透露唐嫣在這場戲中表現得非常出色，「她在歇斯底里的狀態拍了很多遍，非常累，因為每一條她都全力以赴地爆發。」胡歌又說：「雖然觀眾看到的僅僅是短短幾秒鐘的畫面，但拍攝過程中考慮到環境和各演員的配合，拍了很多個鏡頭，那天拍攝結束後，唐嫣整個人幾乎力竭。」

胡歌（右）在《繁花》力爭上游的原因，竟是為了初戀杜鵑（左）。（澤東電影、MyVideo提供）

另一個名場面則屬寶總送汪小姐價值200萬人民幣的凱迪拉克鼓勵她開業，只見唐嫣在劇裡吐露：「我不會要的，最好的車我已經有過的。」而代寶總送車的小寧波堅決地說：「送出去的車，寶總是不會要回來的！」但最後汪小姐淚流滿面卻沒有收下。

除情感戲外，女性主演彼此間的扶持也成該劇看點之一，辛芷蕾飾演的李李提出為汪小姐舉辦開業宴，汪小姐則用價值十萬人民幣集郵簿抵消部分費用的橋段，更是展示了女性之間的惺惺相惜與互相扶持。

名模杜鵑在《繁花》飾演胡歌的初戀。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪驚心。《繁花》每週五於MyVideo更新5集。

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