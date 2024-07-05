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樂天女孩10年前「爆乳水手服」應援照曝光！陳伊驚：以前這麼辣？

樂天女孩人氣成員陳伊。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣成員陳伊，擁有甜美臉蛋及惹火身材，燦笑時露出可愛虎牙，因此被外界稱為「虎牙甜心」。日前她在社群分享一張10年前與其他女孩們在球場上的合照，吸引大批網友朝聖。

陳伊無意間翻出女孩們10年前在球場上的合照。（翻攝自Threads）

陳伊在Threads上傳一張舊照，可見她與曲羿、沐妍、慧慧、倪暄、岱縈、曉帆、梓梓、Amis等人一起在球場合照，每位女孩都身穿水手服，胸前有個大蝴蝶結裝飾，低胸設計讓傲人上圍呼之欲出，短版上衣也讓小蠻腰一覽無遺，搭配下半身的短裙，女孩們俏皮擺拍，展現青春活潑的氛圍。

突然翻出舊照的陳伊也忍不住驚呼，「以前我們真的都穿這麼辣在球場嗎？」，並附上一個哭笑不得的表情符號。照片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，紛紛留言表示「以前的服裝也超多變化的，各式各樣都有」、「這張照片好猛喔，已珍藏」、「回憶殺欸」、「歡迎來一次復刻」、「辣度破表」。

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