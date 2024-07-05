超有哏！怪獸入侵記者會 《超人力霸王》台灣變身守護和平

平野宏周（左）與小澤雄太一同在記者會上變身。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本特攝劇《超人力霸王傑特》演員平野宏周、《超人力霸王傑洛》演員小澤雄太特別來台，為在華山舉行的《超人力霸王英雄展》揭開序幕，今天（5日）的記者會上，竟然一度因為怪獸入侵而中斷，最後靠兩位超人力霸王使出絕招「變身」，維持和平，獲得全場掌聲。

飾演傑洛的小澤雄太一出場就先不小心摔倒，接著他用中文打招呼：「大家好，我是小澤雄太，來台北我很開心，請多多關照。」至於飾演傑特的平野宏周也用中文自我介紹，「我是大學的時候學過中文，我會說中文一點點。」

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平野宏周（左）與小澤雄太在記者會上以中文自我介紹。（記者陳逸寬攝）

超人力霸王直接在記者會上對抗怪獸。（記者陳逸寬攝）

對於這次展覽，平野宏周對豐富度大為讚賞，除表示這樣的規模日本未見，集合全台超人力霸王週邊商品的商店，以及「超人力霸王 TCG 卡牌遊戲」的搶先體驗，讓平野宏周迫不及待想全套入手。

各種版本的超人力霸王一字排開，相當壯觀。（記者陳逸寬攝）

而小澤雄太最念念不忘的，除了《超人力霸王傑洛》送給大家的驚喜訊息、可無限次進場的通行證之外，集結超人力霸王經典角色、近40套戲服從日本空運來台的「超人力霸王見面會」，可以一次收集包括自己飾演的《超人力霸王傑洛》到最新《超人力霸王雅克》等心儀超人的合照，小澤雄直大呼日本也沒這樣這樣的陣容「好想多待在台灣幾天每場都參加」。

此外，即將於本週日與日本同期跟播的超人力霸王最新系列《超人力霸王雅克》，更在小澤雄太、平野宏周的介紹之下首度現身。

《超人力霸王英雄展》即將在7月6日（六）至9 月15日（日），於華山1914文化創意產業園區 東2C、D 棟熱烈展開。

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