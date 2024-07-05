鄭弘儀回歸主持「暫別政論舞台」 瘦了一圈氣色竟變紅潤

鄭弘儀（左）開心看楊大正小孩照片。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕主持人鄭弘儀重磅回歸三立新聞台，推出訪談節目《話時代人物》，本周日晚間八點正式登場，鄭弘儀將以所擅長、也是觀眾鍾愛的「掏心式對話」，和節目來賓暢談生命中乘風破浪的故事，「在節目上我會和他們無話不談、無事不說」。

這次回歸三立新聞台，鄭弘儀瘦了一圈，帶著紅潤的氣色再次走進攝影棚，他說因為最近嚐到「睡比較飽」的滋味，以往主持政論節目，議題跟著時事走，每天和時間賽跑，「團隊很用心準備很多資料，我都在錄影前一個半小時看完，偶而累到想趴著休息，想睡不能睡其實滿煎熬的」，鄭弘儀笑說，暫別政論舞台，轉作人物訪談，生理上是為了減少體能的壓力，理念上是希望記錄更多台灣土地上的奮鬥故事。

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第一集的來賓是龐克搖滾樂團「滅火器」，樂團特別為節目，精心安排木吉他伴奏的現場彈唱，主唱楊大正談起出道的往事，經營樂團的辛酸、離鄉背井的生活，一度哽咽；鄭弘儀在聊天時也順手拿出手機問楊大正：「這是你的小孩嗎？」他笑說因為自己非常喜歡小孩，特別先做了功課，在社群看到小孩照片，覺得十分可愛。

同樣是爸爸的兩人，居然忍不住在節目上聊起爸爸經，兩人也難得提到和老婆在家裡教育小孩，常常會不小心破壞老婆好不容易建立起來的規則，惹得老婆不開心；另第二集來賓是巴黎奧運拳擊國手賴主恩，鄭弘儀現場即興，請賴主恩以教授初學者方式給他指導，從過程中感受國手養成的血淚心情。

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