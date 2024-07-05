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娛樂 最新消息

劉若英和金鐘戲王大談姐弟戀！差12歲仍超「速配」

劉若英（右）與薛仕凌在電影《我意外的勇氣》大談姊弟戀。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由知名MV導演游紹翔首度執導劇情長片《我意外的勇氣》，改編自他的自身故事，破天荒邀請到「奶茶」劉若英與「金鐘戲王」薛仕凌出演男女主角，兩人首度合作就在戲裡大談姐弟戀，不僅有粉紅泡泡還激盪出許多趣味跟感人的火花，讓現場工作人員不禁跟著哭跟著笑。

劉若英暌違13年再次擔綱電影長片女主角，與薛仕凌共譜戀曲的化學反應爆棚，完全沒有違和感。該片講述年齡差12歲的姐弟戀人，在接二連三的意外事件爆發後，他們才發現或許過去5年的戀情根本不算真的「在一起」。

片中劉若英飾演資深藝人經紀「樂芙」，與薛仕凌飾演的MV導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開。直到樂芙45歲生日當天迎來「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇，究竟會擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，考驗兩人之間的愛。

資深監製葉如芬透露最初看到劇本時大受感動，覺得這對男女的感情關係裡碰到人生中的意外，要怎麼有勇氣去面對或是彼此理解生命中關於「愛」這件事，因此決定參與，也很期盼觀眾會喜歡。《我意外的勇氣》預計2025在台上映。

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