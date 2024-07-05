晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《在車上》日本影帝西島秀俊首登好萊塢影集！題材宛如暗黑真人版《大英雄天團》

日本影帝西島秀俊首度演出好萊塢影集《桑妮 : AI 管家》。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+全新黑色喜劇懸疑影集《桑妮 : AI 管家》找來《在車上》日本影帝西島秀俊首度於好萊塢影集中亮相，和女主角的拉西達瓊絲上演精彩對手戲，該劇以獨特的方式呈現人類對人工智慧的恐懼，宛如暗黑版《大英雄天團》。

該劇改編自居住在日本的愛爾蘭作家科林奧沙利文所著的懸疑小說《The Dark Manual》，還集結《橫山家之味》江原由希子、「台灣女兒」翁倩玉以及「日本國寶」國村隼等實力派演員演出。

西島秀俊（右）和拉西達瓊絲在懸疑影集《桑妮 : AI 管家》上演精彩對手戲。（Apple TV+提供）

製作人凱蒂羅賓斯表示：「《桑妮 : AI 管家》並不是試圖在機器人身上看到人性，而是真正地去挖掘它們的潛力，進而幫助我們探索自身的人性潛能。」影集探討著時下最備受矚目的AI議題與人類之間的關係，結合強大卡司群及製作團隊，並以日本為背景，全劇於東京與京都拍攝，被媒體盛讚為「今年最吸引人的影集之一」，並形容是「最難以預測的影集」。

劇情講述由拉西達瓊絲所飾演的「蘇西」，是一位居住在日本京都的美國女性，她的丈夫和兒子在一次神秘墜機事件後失蹤，她生活就此天翻地覆。為了「安慰」蘇西，她收到「桑妮」，竟是她丈夫所任職的「今科技」所製造的新型家用機器人。

拉西達瓊絲在《桑妮 : AI 管家》收到丈夫公司製造的神祕機器人「桑妮」。（Apple TV+ 提供）

雖然蘇西一開始對於「桑妮」出現在她的生活而感到反感，但隨著她們一起揭開離奇失蹤的黑暗真相，她們逐漸建立起意想不到的友誼，同時也被捲入一個危險世界之中。「桑妮」天真無邪的外表下似乎隱藏著不為人知的秘密，它究竟會幫助蘇西，還是蘇西的敵人？《桑妮 : AI 管家》將於7月10日於Apple TV+全球上線，首週首播前兩集，之後每週三更新一集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中