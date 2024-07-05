《在車上》日本影帝西島秀俊首登好萊塢影集！題材宛如暗黑真人版《大英雄天團》

日本影帝西島秀俊首度演出好萊塢影集《桑妮 : AI 管家》。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+全新黑色喜劇懸疑影集《桑妮 : AI 管家》找來《在車上》日本影帝西島秀俊首度於好萊塢影集中亮相，和女主角的拉西達瓊絲上演精彩對手戲，該劇以獨特的方式呈現人類對人工智慧的恐懼，宛如暗黑版《大英雄天團》。

該劇改編自居住在日本的愛爾蘭作家科林奧沙利文所著的懸疑小說《The Dark Manual》，還集結《橫山家之味》江原由希子、「台灣女兒」翁倩玉以及「日本國寶」國村隼等實力派演員演出。

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西島秀俊（右）和拉西達瓊絲在懸疑影集《桑妮 : AI 管家》上演精彩對手戲。（Apple TV+提供）

製作人凱蒂羅賓斯表示：「《桑妮 : AI 管家》並不是試圖在機器人身上看到人性，而是真正地去挖掘它們的潛力，進而幫助我們探索自身的人性潛能。」影集探討著時下最備受矚目的AI議題與人類之間的關係，結合強大卡司群及製作團隊，並以日本為背景，全劇於東京與京都拍攝，被媒體盛讚為「今年最吸引人的影集之一」，並形容是「最難以預測的影集」。

劇情講述由拉西達瓊絲所飾演的「蘇西」，是一位居住在日本京都的美國女性，她的丈夫和兒子在一次神秘墜機事件後失蹤，她生活就此天翻地覆。為了「安慰」蘇西，她收到「桑妮」，竟是她丈夫所任職的「今科技」所製造的新型家用機器人。

拉西達瓊絲在《桑妮 : AI 管家》收到丈夫公司製造的神祕機器人「桑妮」。（Apple TV+ 提供）

雖然蘇西一開始對於「桑妮」出現在她的生活而感到反感，但隨著她們一起揭開離奇失蹤的黑暗真相，她們逐漸建立起意想不到的友誼，同時也被捲入一個危險世界之中。「桑妮」天真無邪的外表下似乎隱藏著不為人知的秘密，它究竟會幫助蘇西，還是蘇西的敵人？《桑妮 : AI 管家》將於7月10日於Apple TV+全球上線，首週首播前兩集，之後每週三更新一集。

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