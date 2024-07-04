新宿野戰！60位女公關一字排開 驚揭歌舞伎町之謎

小池榮子（左）、仲野太賀主演日劇《新宿野戰醫院》，劇中有許多精彩對手戲。（KKTV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本鬼才編劇宮藤官九郎首度挑戰醫療題材，推出新劇《新宿野戰醫院》以新宿歌舞伎町為題，由實力派演員小池榮子與仲野太賀擔綱雙主演，揭開「不眠之街」的神秘面紗，開播前劇組還找來60位歌舞伎町現任的酒店公關一同出席宣傳活動，別開生面的場合讓該劇更添話題。

《新宿野戰醫院》眾演員與60位歌舞伎町現任的酒店公關一同出席宣傳活動。（翻攝自官網）

小池榮子飾演在美長大、有十多年軍醫經驗的海歸醫生YOKO，講著一口流利的「岡山方言」和「英語」。她坦言，英日夾雜的台詞對她而言是一大挑戰，喊話觀眾能以寬容的眼光看待她的英語和岡山腔。不過仲野太賀卻對前輩讚譽有加，幾乎沒有失誤，讓小池榮子忍不住笑說：「才沒有呢！你不是看到我緊張得快哭出來了嗎？」

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小池榮子《新宿野戰醫院》挑戰英日夾雜台詞，直呼緊張到快哭。（KKTV提供）

這是她首度演出宮藤官九郎的戲，她表示，「劇本台詞趣味十足，角色多數都很瘋狂又沒有違和感，讓人感覺在歌舞伎町真的能遇到這些人。劇本很用心地描繪了『人與人之間如何相處』這個主題。相信觀眾在看了這部劇後也能感受到這一點。」

仲野太賀所飾演的年輕醫生高峰享則是拜金又自大，與YOKO反差極大，他表示，這個角色性格輕佻，經常在港區玩樂，「我發現自己表演得比預期中更加得心應手（笑），不確定這是否源自我本身的輕佻性格。」不過透過與YOKO和在醫院中各種病患的相處，享也會逐漸轉變。

《新宿野戰醫院》描述新宿區歌舞伎町一條僻靜小巷中的「聖心醫院」，收治許多流浪漢、在日居留的外國人、夜店公關或風俗小姐等等「有故事」的人們。某天醫院出現了一名來自美國並具有軍醫經驗的神秘女子YOKO，與夢想擁有自己的醫美診所的拜金醫生高峰享相遇，行事風格大不同的兩個人將為醫院帶來天翻地覆的變化。《新宿野戰醫院》KKTV於4日起跟播，每週四上架更新。

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