館長魚油被嫌「比好市多貴又少」！ 本人急反駁：我們世界知名

館長經常開設直播擁有高人氣。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢經常開直播，人氣居高不下，近年積極發展電商副業，先前還推出魚油商品，怎料，日前有網友指出館長賣的魚油跟好市多相比，似乎份量較少又貴，對此，館長無奈回應「不能這樣比」，強調他所販賣的魚油世界知名。

館長昨（3）日開直播時，有網友表示「好市多的魚油量比你多又便宜，我要怎麼說服我家人買你的魚油？」館長發現這則留言後，無奈回應「大哥，不要鬧了好不好？真的不要鬧了」標榜自家販賣的魚油品質良好，希望網友能先去電商網站看魚油的資料說明，認為拿自己的商品跟好市多相比有失公平。

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館長官網販售的魚油。（翻攝自館長電商官網）

館長於直播中強調，「我們那個魚油世界知名的，我賣超級便宜，你不要拿Costco的來比，不能這樣比，真的沒辦法比啦」。根據館長電商網站所寫，館長販賣的魚油標榜選用西班牙專業魚油大廠所生產之高濃度魚油，擁有獨家專利技術，一份60粒原價1650元，現在特價1200元。而好市多販售款在官網售價，其中一款180粒625元，另一款則是120粒1769元。

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