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娛樂 電視

（影音）曾幫張菲伴舞！胡瓜「舊影像流出」與藍心湄爭出道人氣

胡瓜（左）曾幫張小燕（右）伴舞。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營他的YouTube頻道《下面一位》，找來多位來賓錄製節目，今（4）日上架新影片，邀來圈內好友藍心湄、林美秀，三人因為秀場而結緣，暢談各種秀場回憶，開場就在爭論當年出道誰比較紅，互動相當有趣。

胡瓜和藍心湄有40年交情，合作過不少膾炙人口的作品，胡瓜爆料早期在秀場藍心湄的表演非常精彩，看她一場就足矣。胡瓜更分享不為人知的小故事，透露自己在開始主持以前，曾幫張菲及張小燕伴舞，而林美秀當年也是藍心湄的伴舞群，回想當時還需經過藍心湄的爸爸徵選和訓練，才得到成為dancer的機會，兩人也因此結緣，好交情延續至今。

胡瓜（中）與多年好友藍心湄（左）、林美秀合體。（下面一位提供）

胡瓜分享自己當初發唱片的內幕，坦言並不是歌唱得好，是因為他手上主持節目多，唱片公司旗下的歌手為了順利安插宣傳，便將胡瓜簽下，隨後也發了六張專輯。真相大白也讓藍心湄及林美秀一解了長久的疑惑，並幽默調侃說：「好幾十年都想不透為什麼會發片。」

而歌曲播放到包青天時，胡瓜再加碼釋出包青天歌曲的由來，當初電視台的瓊瑤戲來不及播出，於是打算拍攝幾集包青天墊檔，製作人致電請他錄製主題曲，以為只是頂替就輕鬆錄音，沒想到包青天紅翻全台，一拍就拍到300多集，一旁的藍心湄忍不住發問：「那你都沒有想要重唱嗎？仔細聽還有客家腔！」精闢分析笑翻全場。

談到林美秀斥資百萬推出新專輯，她表示沒有什麼宏願，只想要做自己喜歡的音樂，卻因發片壓力大而導致身體產生疾病，不過已逐漸好轉中，希望大眾可以支持台灣音樂。

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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