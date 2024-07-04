薔薔養新狗遭家人牴觸！挨轟「不負責任」鬆口原委

薔薔日前擅自帶兩隻幼犬回家給爸爸，遭網友轟很不負責任又自私。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「薔薔」林嘉凌日前在YT影片中提到，父親近期罹患憂鬱症，加上愛犬「栗子」年事已高，決定找新的狗狗傳承栗子，也希望能藉此療癒父親的心靈，沒想到卻受家人牴觸，此舉也被大量網友砲轟「很不負責任又自私」，今（4）日薔薔出席活動，被問及此事，她則透露細節，並說會拍影片向粉絲們交代原委。

薔薔表示，之所以會在專門培育柴犬的寵物店帶走兩隻小柴犬，是因為身邊有朋友想養柴犬很久了，託薔薔幫忙物色，而爸爸憂鬱症發作前很喜歡狗，原本想說2隻幼犬到來可以撫慰爸爸心靈，「想說試試看，很多人叫我生小孩，哪這麼容易，就希望能透過幼犬轉移他注意力。」提到如果爸爸要就留一隻下來，如果不要，就給原本想養的朋友，而目前2隻柴犬也已經被朋友接走。

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薔薔原本認為這些細項不需要特別交代，如今也表示會再出影片向粉絲詳細說明，她也很感謝網友對爸爸的關心，「感謝粉絲一直以來陪伴，各種聲音、不同想法我都會吸收。」至於感情近況，她則說身邊一直以來都有對象，有蠻多固定伴遊，幽默表示：「男人永遠不嫌多。」

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