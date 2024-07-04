王傑自爆「遭下毒毀嗓」！網友懷疑謝霆鋒 幕後真相曝光

王傑過去遭人下毒真相曝光。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲的王傑淡出歌壇多年，於2017年宣告引退，旅居在加拿大，但去年將推出第二張創作專輯《無題》，讓許多粉絲相當熱愛。過去王傑曾上節目談到「遭下毒傷嗓子，頭髮掉到只剩下百分之二十！」，讓許多歌迷懷疑下毒者是「同門師弟」謝霆鋒，對此香港知名娛樂記者朱叔後來曝光事件真相。

王傑控訴有同行下毒毀他嗓子。（翻攝自微博）



王傑過去上節目表示，曾有人遞給他飲料，喝下去後就覺得嗓子不對，儘管就醫治療，但至此之後嗓子就變得暗啞無光。後續也表示中毒後不到3個月，頭髮只剩原來的百分之二十多，引此外界高度關心。

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王傑自爆中毒頭髮剩百分之20%左右。（翻攝自微博）

消息一出，有網友爆出謝霆鋒就是幕後主使，因當年兩人為同家公司，且王傑當初聲勢超高，謝霆鋒似乎一直受王傑壓制，所以被許多人懷疑兇手就是他。不過香港知名娛樂記者朱叔後來打臉指出，過去王傑與公司簽約太久，後續人氣下降，他一度自暴自棄的飲酒、吸煙甚至後期不登台訓練所導致。

許多網友懷疑兇手是謝霆鋒。（資料照，香港星島日報）

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