汪建民爆肺腺癌四期 癌友唐玲發聲祝福

汪建民。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐玲2019年確診胃癌第四期，抗癌五年，手術切除三分之二個胃保命，沒想到2022年時再度復發，發現癌細胞轉移，只好將子宮及卵巢切除，如今抗癌成功，身體只剩一顆癌細胞要持續追蹤，她今出席活動喊話：「現在正式脫離重大傷病卡，我的醫生說我是『一般普通人』！」而汪建民昨爆出肺腺癌四期的消息，唐玲感慨說：「現在得癌症的機率太高，和性格也有很大關係，祝福他。」

唐玲指出自己過去想靠錢給自己安全感，犧牲身體健康，拼命工作，其實是件很傻的事，她說：「後來把積蓄花在醫藥、復健上也滿諷刺的，這不就是瞎忙？」

請繼續往下閱讀...

她提到過往靠性感女星的封號走跳江湖，當時為了呈現腰的曲線，都會斷食，拍完美照後又馬上大吃大喝，加上早上總空腹喝罐裝咖啡又吸菸，她嘆：「現在寧可把錢花在保養自己跟術後照顧，比名牌或是存錢更有安全感，不要到最後人在天堂、錢在銀行。」

雖然抗癌成功，她依舊害怕癌症復發，因醫生交代她現在要注意癌症復發跟轉移，「原來癌症是自己的細胞產生突變，除了基因還有環境，我要過防癌生活，遠離致癌的環境。」包括吃原型食物、不要吸菸、限量喝酒、不吃檳榔等。

她現在左邊肩頰骨仍有一個像是十元硬幣突起物的人工血管，醫生說再兩次檢查順利，就會討論拆掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法