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冠軍最想要獻給台灣！妮妃雅震撼變裝全因「它」啟蒙

妮妃雅被一眾信徒暱稱「蕉佛 （Banana Buddha） 」。（VOGUE雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕妮妃雅在《魯保羅的變裝皇后秀》中大膽把傳統、前衛和奇幻元素融合於服裝中，大大提昇了藝術水平，摘冠後，他強力台灣文化推上世界舞台，大開世人眼界。

他日前擔任《VOGUE Taiwan》封面人物，顯露出雙面的獨特存在。不變裝時，他是內向、惜字如金、講話慢條斯理、慵懶散漫，時常閉目養神的曹里歐（曹米駬為其本名）。而變裝後，他會化身成能歌善舞、眼神犀利、講話風趣，幽默又外向的「蕉佛」妮妃雅。這兩種人格都是他，就像他說的：「曹里歐和妮妃雅最簡單的敘述就是外向跟內向，有精神跟要死掉。」

妮妃雅一路上都知道，就算累、就算無比辛苦都不能放棄。（VOGUE雜誌提供）

他提到：「我總是會有種感覺，當然現實的世界很難說，但好像靈魂知道，只要跟著那個流，就會順順的。」坦言自己性向的啟蒙算晚。他中學時期的好朋友是一群女生，時常跟她們討論韓劇裡的帥哥，在表演課時男扮女裝跟好朋友們一起跳少女時代，但從來沒意識到自己可能是同性戀。高中的時候，朋友跟他說你可能是Gay，他慢慢理解到性向這件事，但直到出國念大學時，他才有比較多對同志的探索，真正接觸到酷兒文化。

因為從小就喜歡畫畫和服裝設計，高中時還曾經組了服裝設計的社團，曹里歐大學選擇到英國念服裝相關系所。2013、2014年他第一次去英國的夜店，第一次看到奇裝異服的人和變裝皇后，也第一次看了《魯保羅變裝皇后秀》，大受震撼，並在大二時開始嘗試變裝，「我從那時候開始，就一直有參加這個實境秀的想法，但是不敢把它當目標，因為怕達不到，不想做大夢，所以一直默默放在心裡。」

妮妃雅認為皇后很重要的特質，就是在展現自己。（VOGUE雜誌提供）

他透露在參加《魯保羅變裝皇后秀》之前，妮妃雅手機上的Note寫下了今年的期許：「我會參加這節目，而且我會贏。」結果他過了徵選，一路過關斬將，正式入圍，就像他奪冠之後說的：「台灣，這個冠軍是獻給你的。」他一路上都知道，就算累、就算無比辛苦，但都不能放棄，因為這不是他一個人的渴望，而是很多人的夢想，所以更不能輕易放棄。

「這個冠軍我最想要獻給台灣。」妮妃雅說：「我自己其實沒有把它看得那麼重，當然很榮幸可以獲得這個獎項，但我覺得更重要的是作為一個代表，讓西方媒體有更多亞洲的聲音。從始至終，我上這個節目就是希望替亞裔發聲，我也知道這個總冠軍不是只屬於我個人的夢想，它屬於一個更大的願景，是為了一個長年被低估、被輕視的族群。」

對妮妃雅而言，皇后很重要的特質就是在展現自己，同時以發光發熱的姿態存在，啟發其他人也可以做自己喜歡的事。「變裝或是出櫃都需要勇氣，戴著假髮、頂著濃妝走在大街上也需要勇氣。我學到的事情，就是不要去害怕別人對你指指點點，人生就是要放膽去做，不做不知道會不會成功。」

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