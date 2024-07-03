《夏日咖啡男友》揭9男同志戀愛觀，被封新一代「同志版雙層公寓」。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕〔記者鍾志均／綜合報導〕近年性別意識抬頭，台灣去年推出男同戀綜《男生男生配》獲廣大迴響，Netflix搭上風潮，7月9日將上架日本首檔同志戀愛實境秀《夏日咖啡男友》，近日曝光9位帥男真面目，節目號稱「同志版雙層公寓」。

KAZUTO（左起）、USAK和來自台灣的東井彥晴人氣旺。（翻攝自IG，合成圖）

《夏日咖啡男友》安排9男在海邊小屋同居，輪流經營咖啡車，建立深厚關係；9人來自日本、南韓等亞洲國家，職業橫跨學生、髮型師、藝術家、設計師、模特兒、Dancer等，其中包含台灣代表東井彥晴（GENSEI）。

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據悉，當中人氣最旺的兩位分別是曾來台灣夜店演出的USAK，另外節目還沒上架，KAZUTO就被熟知他的網友封為「理想男友」。

《夏日咖啡男友》9日上架，揭露9男戀愛觀。（Netflix提供）

本次主持包括MEGUMI、賀蘭千秋、青山黛瑪、變裝皇后榴槤露露布麗姬妲和德井義實，將一同化身「戀愛觀察員」，和觀眾們見證來賓們的成長。

節目監製太田大表示，節目初衷想展示年輕男性之間的友情和個性，重點不只在戀愛，而是共同生活的時光和個人成長。

➤《夏日咖啡男友》9位成員簡介：

KAZUTO / 27歲 / 料理主廚

USAK / 36歲 / GOGO Dancer

ALAN / 29歲 / IT業

DAI / 23歲 / 大學生

GENSEI（東井彥晴） / 34歲 / 髮型師

IKUO / 22歲 / 餐廳工作人員

RYOTA / 28歲 / 模特兒、咖啡店店長

SHUN / 23歲 / 藝術家

TAEHEON / 34歲 / 韓國設計師

◎相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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