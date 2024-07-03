龜梨和也恐情斷女友 田中美奈實無奈：我的狀態真的很糟

龜梨和也（左）被爆與田中美奈實交往。（翻攝自IG、MyVideo提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年37歲的龜梨和也，去年底被爆出將與有「日版張鈞甯」之稱的女主播田中美奈實，在今年元旦結婚，雖然後來並未結婚，不過雙方傳出戀情也震驚演藝圈。然而女方近日在節目談感情觀，吐露現況「狀況真的很糟」，引外界揣測雙方恐情斷。

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田中美奈實近日在節目中談論感情問題，當談到無法對另一伴表達不滿的話題時，她認同自己在感情中。常常因太重視對方而產生壓力，因此爆發糾紛。之後自嘲無法與人共存，直言：「如果神能告訴我『就是這個人』，那就能省去很多無謂的事了。」當其他人形容她想太多，她卻自嘲：「別簡單地用一句『搞砸了』來概括，我的狀態真的很糟。」

女方節目所言，讓日網懷疑恐分手。（翻攝自X）

這段談話曝光後，日網揣測她與龜梨和也恐情斷。事實上，龜梨和也曾在一處夜店強吻陪酒女店員，被婉拒後竟然當場拿手機怒摔對方，剛傳新戀情就爆此醜聞，加上緋聞女友節目發言，兩人目前關係可說是撲朔迷離。



龜梨和也曾被爆夜店強吻陪酒女店員，遭拒絕後，拿手機怒摔對方。（歐新社）



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