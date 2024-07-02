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娛樂 日韓

「吉伊卡哇」華山快閃店人潮多！7月暑假平日自由入場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全球的超人氣角色「吉伊卡哇」目前在華山1914文化創意產業園區舉辦獨立快閃，在上月29日上架新品玩偶之外，官方也宣布從7月1日起平日可自由入場，不過如果人潮眾多，還是得依循工作人員指示排隊。

吉伊卡哇華山快閃店開幕以來，相當受到歡迎。（0% TAIPEI、大鴻藝術BIG ART提供）

快閃店展期為期一個半月，現場販售上百種周邊商品，至7月28日截止，現場人潮眾多，大熱天也得在外頭守規矩排隊，不僅如此許多商品更是僅限購件，網路上更出現「代購潮」，足見吉伊卡哇的超強魅力。

吉伊卡哇巨大氣球。（0% TAIPEI、大鴻藝術BIG ART提供）

吉伊卡哇華山快閃店承襲日本規模，除了原汁原味重現超適合與閨蜜好友們一起拍照打卡的角色牆之外，主辦單位也特別規劃「超巨獸級」大可愛登場，吉伊卡哇與夥伴們即將化身高達2公尺的圓滾滾巨型氣球現身展場，就是要讓粉絲們能零距離感受到他們超震撼級的可愛，親身體感最療癒的展覽空間。

「Chiikawa POP UP STORE 台北」吉伊卡哇華山快閃店

展　　期：2024年6月14日（五）～ 7月28日（日）

營業時間：每日11:00-20:00

地　　點：華山1914文化創意產業園區 中2館

※台北快閃店限定特典貼紙數量有限，送完為止。

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