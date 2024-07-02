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罵雞排妹「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」 男網友代價出爐

王男上網罵雞排妹「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」，遭簡易庭依公然侮辱罪判處罰金5000元。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者溫于德／台北報導〕王姓男網友前年上臉書「爆料公社」留言回應，指「雞排妹」鄭家純「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」等語，後經鄭家純提告，士林地方法院簡易庭認定王男犯公然侮辱罪，且未達成和解，判處罰金5000元；可上訴。

判決指，前年11月2日，臉書「爆料公社」出現一篇為「雞排妹才剛宣布『下車』！16天後閃電當日本醫生娘」的新聞，王男當月9日在留言處回應，稱：「這種都已經爛掉了還有人要喔，小心娶到他會搗霉一輩子喔，不然就是有可能讓你戴綠帽（討客兄）…」。

簡易庭認為，王男辱罵雞排妹「爛掉」、「搗霉」、「戴綠帽」等詞，足以貶損雞排妹的人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，且王男是在多數人可見聞的狀況下發表言論，自然構成公然侮辱罪。

簡易庭並審酌王男率爾公然地罵雞排妹，屬濫用言論自由，但念在王男始終坦承犯行，卻未與雞排妹達成和解，依法判處罰金5000元。

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