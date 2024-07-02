2024上半年票房》台灣賣座前10「非真人」過半！《腦筋急轉彎2》稱霸全球

《腦筋急轉彎2》在上半年最後一個週末，直接攻頂全台年度票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕2024年正式進入下半年，皮克斯賣座動畫續集《腦筋急轉彎2》剛好在上半年最後一個週末（6月28至30日）直接攻頂年度票房冠軍，上映第3週仍勝過新上映的《名偵探柯南》最新電影版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》，不過後者也是一上映直接攻進上半年前10名，目前要破億已非難事。

2024年台灣上半年電影票房TOP 10表格。（記者許世穎製表）

今年上半年賣座前10名光是動畫片就佔了4個位置，包括目前冠軍、昨天已賣破台幣3億的《腦筋急轉彎2》、賣破台幣2.62億登上第2名的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》；大賣台幣1.23億奪下春節檔冠軍、攻佔上半年第5名的《間諜家家酒》電影版《SPY x FAMILY CODE: White》，以及首週就賣破台幣6503萬擠進第10名的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》。

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除了動畫片接力登場創佳績，嚴格來說大賣台幣2.46億登上第3名的《哥吉拉與金剛 : 新帝國》，以及以台幣9918萬登上第7名的《猩球崛起：王國誕生》，主角也都是以動畫為主（哥吉拉、金剛、猩猩）的「非人類」，上半年賣座前10名非真人主角的作品就佔了6部。

《哥吉拉與金剛:新帝國》大賣台幣2.46億登上全台票房第3名。（華納兄弟提供）

其餘4部在上半年創佳績的電影還包括以台幣2.33億暫居年度第4名的史詩續作《沙丘：第二部》，主角「甜茶」提摩西夏勒梅從去年底《旺卡》就在台創下破億佳績，這次票房也更勝首集；還有結合奇幻、恐怖、驚悚片型的韓片《破墓》也在台賣破台幣1.12億登上第6名。

影帝威爾史密斯和老搭檔馬汀勞倫斯再度攜手的《絕地戰警：生死與共》目前全台票房突破台幣7588萬登上第8名，威爾走過掌摑風波、力證人氣不減，電影在全球也創下不錯的成績；第9名則是唯一一部上榜華語片《青春18×2 通往有你的旅程》，票房約台幣7572萬，正巧男主角許光漢上次主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，也是去年上半年唯一進榜台片。

若單看台灣上半年華語片票房，《青春18×2 通往有你的旅程》也是今年目前冠軍，在香港不停刷新紀錄的港片《九龍城寨之圍城》則靠著好口碑在台大賣台幣4727萬，已是近年港片在台的絕佳成績；緊接著依序為賀歲檔台片《還錢》台幣4178萬、港片《潛行》台幣3334萬、台片《鬼天廈》台幣1666萬、港片《臨時劫案》台幣1254萬，以及去年獲得金馬獎肯定的本土動畫「《八戒》：決戰未來」台幣1100萬，其餘華語片票房皆未破千萬。（註：港片《金手指》雖然在台賣出台幣3517萬，但由於電影2023年12月29日在台上映，故沒有加入2024年上半年華語電影票房榜單。）

2024年台灣上半年華語電影票房TOP 10表格。（記者許世穎製表）

2024年台灣上半年東洋電影票房TOP 10表格。（記者許世穎製表）

而除了台灣，包括北美、全球也都是由《腦筋急轉彎2》稱霸票房冠軍，該片除了是今年首部全球票房突破10億美金（約台幣325.6億元）的電影，也成為影史最快全球票房破10億美金的動畫片。

2024年北美上半年電影票房TOP 10表格。（記者許世穎製表）

2024年全球上半年電影票房TOP 10表格。（記者許世穎製表）

而在全球上半年票房中有多部電影都與台灣熱賣「同款」，同時也有幾部中國電影大賣到票房傲視全球，不過由於幾部進榜的中國電影都未在台灣上映，因此在全球上半年前10名榜單的部份特別分成兩種表格方便讀者閱讀。

2024年全球上半年電影票房（不含中國電影）TOP 10表格。（記者許世穎製表）

隨著學生放暑假，熱門大片也紛紛出籠，有了近期幾部賣座電影將電影市場炒熱，緊接著本週還有最受影迷喜愛的「小小兵」即將在《神偷奶爸4》熱鬧回歸，接下來也還有災難鉅片《龍捲風暴》、被看好再創漫威高潮的《死侍與金鋼狼》、在台北電影節首映後好評不斷的台片《鬼才之道》、暖心可愛的《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》等片，準備為下半年創造好的開始。

最受歡迎的小小兵將在《神偷奶爸4》回歸，電影明天（3日）在台上映。（UIP提供）

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