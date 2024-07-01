布蘭妮怎麼了！台灣網紅神模仿 全身痛點快噴血

那那大師（小鋼砲娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕YouTuber那那大師相隔兩年舉辦人生第二場個人演唱會，以美國流行天后布蘭妮為啟發，把主題定調為「I’m A Slave 4 U, MUSIC 我是音樂奴隸 （為你）」，那那大師表示：「兩年之後，很開心我又有機會站上舞台唱歌給大家聽，不同於上次把所有能量全部釋放，這次我學會更多表演方法，並選擇千禧年的流行文化，要再次帶給大家滿滿回憶殺。」

為了與偶像布蘭妮致敬，那那大師換上〈Toxic〉MV的閃鑽透膚服飾性感入鏡，因為服裝緊緊包覆身體，又必須擺出超乎人體工學的姿勢，前一秒跪在地上，下一秒又要全身趴住，他只好忍痛拍攝，最後壓到部份皮膚發紅，苦笑說：「差一點就要滲出血來了！」不過當團隊看到成品時，全員驚呼表示：「簡直就像布蘭妮化身！」也讓他鬆一口氣，直呼拍攝一切的苦痛全都值得。

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那那大師（小鋼砲娛樂提供）

那那大師2022年舉辦首場個人演唱會，並成功挑戰千人完售紀錄，還力邀彭佳慧、張涵雅、陶莉萍擔任嘉賓，不僅嗨翻現場，更展現驚人舞台演出魅力，回顧當時演出，那那表示：「兩年前的第一次演唱會，毫無保留把所有愛、情緒、能量都一次給到最滿，雖然現在回頭來看可能還有許多要改進的地方，但也因為擁有最純真的熱情，才能把一切都完整釋放。」

那那大師（小鋼砲娛樂提供）（

這兩年那那大師努力學唱歌與鋼琴，也常在社群分享學習成果，他提到：「過去我會在鏡頭前教大家如何灑狗血飆高音，但我真正學唱歌之後，更知道要用哪些技巧去詮釋歌曲，才能更有效表現歌唱實力。」對此為了全新演唱會，那那大師除了更加鑽研自我聲音，還將會帶來不一樣的嘗試，他笑說：「叫我不飆高音是不可能的，但這次會有全新突破，結合大家的青春記憶，一起重返美好Y2K時代，從音樂找回以前的自己。」

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