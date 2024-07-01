謝京穎「靠小孩上位」摔樓梯流產！ 《愛的榮耀》使壞觀眾求編劇賜死

謝京穎在《愛的榮耀》詮釋心機女。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《愛的榮耀》飾演心機女，費盡心機想靠孩子上位，卻不慎跌落樓梯流產，後來為了報復大家，腦筋動到醫院，想搞垮醫院的名聲，遭眾人撻伐。謝京穎表示最近角色太瘋狂，一連串「踢到鐵板」的戲，讓她上山下海，出了無數次的外景，直喊：「練就金剛之身，經驗值累積超快。」

謝京穎（左）、吳婉君在《愛的榮耀》有許多爭鋒相對的橋段。（民視提供）

談起角色「安琪」，謝京穎直言：「就是一連串的報應。」且編劇真的實現觀眾的願望，讓她遭受鳥屎攻擊，然而觀眾看得解氣，也帶動收視率及討論度，她開心說：「很開心，一切的皮肉痛都值得了。」

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謝京穎在《愛的榮耀》詮釋心機女。（民視提供）

謝京穎在《愛的榮耀》詮釋心機女。（民視提供）

儘管角色飽受抨擊，謝京穎近來被不理性的網友質疑「摔下樓梯為什麼要用替身？要真的受傷！」言論讓她哭笑不得，她解釋這就是演戲，自己是演員不是武行，認為要有健康的心靈才可以演反派，否則會被角色拉扯到生病，大讚過往演出反派的前輩們，大家的身心靈都非常健全，她也找出紓壓的方法，就是「吃美食」，尤其觀眾天天叫她領便當，笑說：「真的每天乖乖領便當，一次還可以吃3個便當。」讓自己找到排解憂鬱的方法。

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

謝京穎劇中自作孽摔下樓流產，讓觀眾看得拍得叫好，再加上曾子益的身世之謎揭曉，他和媽媽錦雯與「蔡家人」分離，精彩劇情讓收視率衝上3.71，YT點閱單集超過20萬。製作人王珮華表示，最近劇情大突破，加上謝京穎這一次反派掌握的節奏剛剛好，演技也是突飛猛進，「應該是有幸福愛情的滋潤。」不過也心疼她剛當人妻，就要在劇中被「超級折磨」，要請老公張書偉多惜惜她。王珮華進一步透露，接下來劇情將有大轉變，「一定會讓觀眾看得很痛快。」除了謝京穎的瘋狂安琪，更有幾波驚喜人物即將帶給觀眾。

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

謝京穎拍攝《愛的榮耀》壓力大，靠吃紓壓。（民視提供）

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