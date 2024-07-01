許允樂意外爆「二級燙傷」 前夫張兆志出馬呼呼

許允樂（左）與張兆志去年結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星許允樂於2023年底與張兆志結束6年婚姻，兩人離婚後依然是朋友，各自展開新人生。近日許允樂在社群po照，表示自己出意外造成二級燙傷，從照片看來有超大水泡，感覺很嚴重，讓粉絲相當擔心，前夫張兆志也出馬了。

許允樂燙傷右手。（翻攝自IG）

昨（30）許允樂po出受傷畫面，只見她右手白皙皮膚上有多處腫脹，還有許多水泡，讓人心疼。許允樂表示，她因為急著拿出微波爐裡加熱好的杯子，沒想到杯身太燙，愛貓又在腳邊讓她不敢鬆手，只能硬著頭皮握住杯子推回微波爐內，才讓右手傷得如此嚴重。燙傷後許允樂也立刻敷上藥膏並冰敷將近10小時，傷勢仍不見好轉。

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看到如此嚴重的燙傷，粉絲們紛紛推薦各式處理燙傷的方法，希望她快點好起來，留言中也看到張兆志寫下「早日康復」給予祝福。

許允樂。（翻攝自臉書）

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