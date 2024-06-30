日本傳奇音樂大師降臨高雄！《酒矸倘賣無》征服4000名觀眾

喜多郎突拋彩蛋，罕見開金口唱歌。（媒體棧提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本傳奇音樂大師喜多郎今（30） 旋風登台，首度來到高雄港都演出，演奏《絲綢之路》、《饗宴》等多首膾炙人口的經典名曲，特別的是，他特地為高雄觀眾打造特別曲目《酒矸倘賣無》，並罕見開金口唱起約翰藍儂的《Imagine》，驚艷南台灣粉絲。

喜多郎前天才結束馬來西亞「世界雨林音樂節」演出，緊接著飛來台灣，停留不到24小時即快閃演出，呈現超高水準的表現。

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為了犒勞喜多郎，主辦單位準備台灣小吃小籠湯包以及珍珠奶茶讓他享用，演奏會休息室還安排高級按摩椅，撫慰他的辛勞，讓喜多郎大讚貼心，更對台灣美食讚不絕口。

演奏會由「台灣太鼓協會」11名菁英共同揭開序幕，悠揚笛聲吹奏《望春風》與《四季紅》，長達十分鐘不間斷敲打太鼓，明快節奏中帶著磅礡氣勢。

喜多郎與台灣太鼓協會跨國聯手合作，震撼太鼓響徹高流場館。（媒體棧提供）

演奏期間，喜多郎獻上史詩音樂般的傳世之作《古事記》，共包括了《太始》、《創造》、《戀慕》、《大蛇》、《饗宴》、《黎明》六個各自獨立又相互聯繫的樂章，投影幕背景還結合美國NASA與日本京都大學聯合提供的太空動態圖，令人嘆為觀止。

相隔17年，喜多郎再度來到台灣，當中驚見台灣名曲《酒矸倘賣無》，他語帶哽咽說：「謝謝大家來，今天是我巡演的最後一場演出，這首歌代表我以前美好的記憶。」當場更清唱「酒矸倘賣無」兩句歌詞，帶給近4000名粉絲驚喜。

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