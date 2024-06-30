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娛樂 電影

劉家凱紀錄片《一無是處》自嘲庸才 首映破百席次20秒完售

劉家凱推出首部個人紀錄片《太棒了！我一無是處的人生》。（東昊提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕K6劉家凱去年推出首張專輯，首部紀錄片《太棒了！我一無是處的人生》日前在台首映，破百個席次在20秒內火速完售，足見他的高人氣。

《太棒了！我一無是處的人生》播畢後，現場掌聲如雷，導演許紘源分享：「當初是珊妮老師（陳珊妮）介紹我們倆認識的，我們的第一次約在咖啡廳見面，兩個I型人（內向人格）講話都很慢，卻因為當時兩人都在生命的低谷，想要用音樂互相療癒，才有了這次合作機會。」

紀錄片《太棒了！我一無是處的人生》首映座無虛席。（東昊提供）

劉家凱則提到曾欣賞香港鋼琴家黃家正的紀錄片《音樂人生》，看完後覺得自己就像是庸才，促使他決定拍攝自己的音樂紀錄片，希望透過影像記錄自己在創作上的心路歷程。

《太棒了！我一無是處的人生》展現劉家凱的音樂旅程以及他在音樂中的探索和成長，目前已正式上架MyVideo、friDay影音、Catchplay+等平台，全球觀眾也可於giloo線上觀賞本片。

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