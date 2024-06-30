「回春丹」《鮮花》台灣現蹤！正宗華語金曲之夜 5千粉絲嗨爆

〔記者張釔泠／台北報導〕Legacy《正宗華語金曲之夜》昨晚登場，三個音樂聖地首度串連，吸引破五千人次狂歡，剛拿下金曲華語歌王的「MC HotDog」 熱狗作為「午夜神秘嘉賓」現身，嗨唱金曲〈我愛台妹〉，男粉絲衝上台擁抱、女粉絲更直接丟黑色胸罩上台，熱狗大方拿起來「聞」，讓全場氣氛嗨到頂點。

熱狗是今年的午夜嘉賓。（Legacy提供）

《正宗華語金曲之夜》獨家邀請到新科金曲歌王熱狗，華山內外都擠滿人潮，間隔17年再度鑲金，熱狗沒去慶功宴，而是從金曲獎現場直奔Legacy舞台，他興奮分享：「今天對我來說是奇幻的旅程，遇上百年難得一見的金曲演出事故，又二度上台領獎，我是上天眷顧的男子！」更對台下粉絲說：「我待會下去看誰喝的最多，我帶他去派對！」

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熱狗奪下金曲歌王後，直奔Legacy現場。（Legacy提供）

今年逢15週年，創下《正宗華語金曲之夜》史上最多人到場狂歡，從信義區最強夜店「FRANK Taipei」出發，DJ法蘭和DJ高小糕以浪漫慵懶搭配龐克妖女的女女組合，在夕陽下開啟派對。

緊接著粉絲湧入Legacy，由最強DJ群接力演出，DJ 童話裡都是騙人的帶來金曲〈童話〉，全場溫馨跟唱；DJ ½康士坦的變化球播放〈擱淺的人〉，粉絲興奮地開圈衝撞；而DJ 1976阿凱一連串Chill歌連發，一首〈方向感〉帶領粉絲回到從前。

DJ小玉是Legacy壓軸。（Legacy提供）

金曲天團化身DJ 血肉果汁機+DJ 皿內果汁機以〈太子哥〉，將Legacy變成最「哈扣」的宮廟現場，DJ 宇宙人小玉作為Legacy的壓軸登場，邊唱〈簡單愛〉邊隨著歌詞大喊：「我想帶你們回外婆家！」讓全場粉絲尖叫答應。

DJ舌哥坐鎮「操場」。（Legacy提供）

派對終點站來到最強酒吧「操場」，由DJ 好二和DJ 舌哥坐鎮，作為此場派對總召的舌哥感性分享：「派對第十五週年了，謝謝大家今天來！」大方分享對岸的心頭好音樂給大家，首度嘗試播放回春丹的〈鮮花〉，讓歌迷叫絕，全場大合唱、相約明年見。

《正宗華語金曲之夜》7月6日將由台中最強LIVE HOUSE「LegacyTaichung」接棒，持台北門票免費入場，暢玩無極限，連兩週嗨爆週末夜。

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