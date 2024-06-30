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《大熱門》正妹吳孟庭車禍驟逝 母校師生慟：她活潑人緣極好

正妹高中生吳孟庭日前發生車禍與死神搏鬥數日，仍於昨天（29日）下午離開人世。（圖翻攝自IG）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾上過綜藝節目《綜藝大熱門》的正妹高中生吳孟庭，日前發生車禍與死神搏鬥數日，仍於昨天（29日）下午離開人世。她所就讀的母校磐石高中師生對此噩耗都感到痛心不捨，校長陳方濟難過表示，孟庭在校無論課業或是社團活動都表現良好，是個人緣極好的活潑女孩，後續家屬如有需要，校方會盡力提供援助。

綜合媒體報導，剛從新竹磐石高中畢業的吳孟庭，本月17日與友人練習機車時發生車禍，吳孟庭因撞擊到腦部一度命危，經多日搶救後仍因傷重不治。其家屬29日透過IG沉痛發聲，證實「吳孟庭已於下午3點25分離世」。

磐石高中校長陳方濟表示，吳孟庭個性活潑外向，為人相當熱心，在校無論課業或是社團活動都表現良好，人緣極佳。得知她不幸發生車禍昏迷，學校不少人都很關心且難過，學校家長會長、學務主任、學校神父都到加護病房看望，並對家屬表示慰問，28日學校休業式這天，所有師生還一同為她集氣，祈禱她能度過難關。

陳方濟說，如今孟庭不幸離開，考量到家屬心情先暫不打擾，但未來若有需要協助的地方，校方和家長會都會盡力提供援助。

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